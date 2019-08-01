Газоснабжение в Дагестане восстановлено

01 августа 2019, 21:59

Подача газа жителям Кизилюртовского района Дагестана после аварийных работ осуществляется в полном объеме, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", подача газа жителям трех сел была прекращена из-за аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе 26 июля. В зону отключения попали более 4 тысяч человек. Возобновить газоснабжение планировалось вечером 27 июля.

Аварийные работы на газопроводе были завершены сегодня к 18.45 мск. "Подача газа осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.