01 августа 2019, 21:59
Газоснабжение в Дагестане восстановлено
Подача газа жителям Кизилюртовского района Дагестана после аварийных работ осуществляется в полном объеме, сообщило сегодня МЧС.
Как писал "Кавказский узел", подача газа жителям трех сел была прекращена из-за аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе 26 июля. В зону отключения попали более 4 тысяч человек. Возобновить газоснабжение планировалось вечером 27 июля.
Аварийные работы на газопроводе были завершены сегодня к 18.45 мск. "Подача газа осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.
"Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети", "Дагестанская дочка "Газпрома" выплатила 10,7 миллиона рублей штрафа за отключения газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками".
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