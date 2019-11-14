Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа

14 ноября 2019, 23:31

После акции протеста жителей Хасавюрта газоснабжение в городе восстановлено в нормальном режиме. В мэрии проблему объяснили задержкой перехода на зимний режим подачи газа. Необоснованные отключения газа - повод для обращения в прокуратуру и суд, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Хасавюрта, собравшиеся 12 ноября около филиала "Газпрома", потребовали возобновить подачу газа в их дома. На место стихийной акции протеста приехали сотрудники силовых структур. Полиции пришлось вмешиваться в конфликт из-за того, что представители газовой компании не пошли на диалог с жителями Хасавюрта.

Жители Хасавюрта уже протестовали против систематических отключений газа. 19 октября местные жительницы в знак протеста заблокировали проезд по одному из проспектов города. Власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана, но 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что проблема сохраняется.

Стабильная подача газа в Хасавюрте восстановлена с вечера 13 ноября, рассказали местные жители. «Перебои с газоснабжением в поселке Юбилейный были почти всю прошлую неделю. В некоторой части газ был, но он был таким слабым, что люди не могли включить отопление», - рассказала сегодня жительница поселка Марьям корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, 12 ноября после протестов жителей газ дали, но на следующий день его вновь отключили.«13 ноября было плановое отключение, о нем сообщали заранее. Они проводили ремонтные работы. К вечеру газ дали и сейчас проблем с ним нет», - отметила она.

Житель поселка Ветеран Шамиль также подтвердил, что газ в домах уже есть. «С газоснабжением в поселке у нас были проблемы. Три дня его не было вообще, люди вышли на митинги. Отопление у нас связано с газом, так как котлы газовые. Все эти три дня дома было холодно, но потом газ дали. Вчера, 13 ноября, из-за ремонтных работ его вновь отключили, но в тот же день дали. Пока проблем мы не ощущаем с газом», - сообщил он.

Жительница одного из домов по улице Воинов-Интернационалистов в Хасавюрте рассказала, что перебои с газом также продолжались около недели. «Давление было ужасным все это время. Мы ходили по всем инстанциям. К вечеру 12 ноября нам газ дали. Вчера, (13 ноября, - прим. «Кавказского узла») по всему городу были отключения, но это шли ремонтные работы, предупреждали об этом. К вечеру, как и обещали, газ дали. Я пока ни от кого не слышала, что сегодня есть проблемы с газом», - рассказала она.

Мэрия объяснила проблемы с газом "летним" давлением

Низкое давление в газовых трубах, вызвавшее недовольство жителей Хасавюрта, обусловлено тем, что газовые предприятия не успели перейти на зимний режим подачи топлива: давление на газораспределительных сетях в городе было рассчитано на подачу газа по летней норме, сообщили в пресс-службе администрации Хасавюрта.

«Наиболее частые жалобы наблюдаются в поселках Ветеран, Юбилейный, Северный и заречная часть города. Администрация Хасавюрта неоднократно обращалось ОАО «Газпром межрегионгаз Махачкала» о необходимости перехода на норму зимнего периода», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэрии 12 ноября.

Министр промышленности и энергетики республики, бывший глава Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов 12 ноября провел встречу с представителями ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и администрации Хасавюрта, сообщила газета «Черновик» 13 ноября. Тяжелую ситуацию с газоснабжением Умаханов объяснил неудовлетворительным состоянием газопроводов. Министр рекомендовал чиновникам и газовикам в течение трех недель провести все технические мероприятия, чтобы в дальнейшем избежать ограничения поставок газа жителям Хасавюрта, отмечает издание.

Специалист Госжилинспекции связал проблему с ошибками проектирования газопровода

Любая авария на газопроводе должна быть ликвидирована в течение суток, это регламентировано законом, рассказал начальник отдела надзора за энергосбережением и обоснованностью платежей за ЖКУ Госжилинспекции республики Магомед Махмудов. Давление газа, подаваемого в частные дома и квартиры, не должно превышать определенных нормативов, а повышение сверх этой нормы не решит проблему с нехваткой топлива для отопления домов, отметил он.

«Межпоселковые трубы и трубы, проходящие между многоквартирными домами, низкого давления. В летнее время в них должно быть 0,012 кгс/см², а в зимний период - 0,03. Больше давать нельзя, иначе в начале линии из-за высокого давления будет происходить погасание огня, а в конец линии газ просто не дойдет», - пояснил он.

Если зимой в трубах недостаточно газа для включения котлов отопления, то жителям в первую очередь необходимо письменно обратиться в газовую службу, отметил он. «Если газовики не предпримут необходимых мер, то абоненты уже могут обратиться в Жилинспекцию. Специалисты выедут на место с приборами и замерят давление газа. В случае его несоответствия нормативам, будут предприняты административные меры в отношение газовых служб», - пояснил Махмудов.

Проблемы же, с которыми сталкиваются жители поселков Хасавюрта, связаны с тем, что газовые трубы в них проложены самими жильцами, а подключение осуществлено без получения техусловий и проектно-сметной документации, отметил он. «Без получения данных о количестве жителей и техусловий, газовики не могут определить необходимое количество газа для определенного района. Перед газификацией местности составляют проектно-сметную документацию с указанием диаметра прокладываемой трубы. От газопровода зависит многое: в холодное время года давление газа в трубах падает, поэтому труба должна сама работать как накопитель. Например, труба диаметром 76 миллиметров может служить и накопителем. Если ее диаметр меньше, 20-30 миллиметров, то она как накопитель не сработает и газ просто не дойдет до абонентов, проживающих в конце линии», - сказал он.

Юристы рассказала, как бороться с необоснованными отключениями газа

Подача газа без предварительного уведомления может быть приостановлена, если произошла авария в газовой сети, утечка, или же выявлена неисправность газового оборудования, либо если абонент совершил несанкционированное подключение к сетям, отметила юрист коллегии адвокатов «Правовед» Джамиля Керимова.

«Поставщик должен прислать заранее письменное уведомление о предстоящем отключении газа, если абонент не предоставляет информацию об объеме потребленного газа, не допускает специалистов для проверки газового оборудования, а также не платит за потребленный газ более двух месяцев подряд. Кроме того, отключение допускается, если нет договора о техобслуживании и ремонта газового оборудования со специализированной организацией», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, во всех остальных случаях отключения неправомерны. В случае необоснованного отключения необходимо обратиться с претензией к самим газовикам, написать жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру, отмечает юрист.

«Оспорить незаконные действия газовиков в целях восстановления газоснабжения можно и в судебном порядке, в этом же процессе можно заявить требования о возмещении материального и морального вреда. Сумму компенсации морального вреда потребитель оценивает сам, подтверждать это доказательствами не обязательно. Что же касается возмещения материального вреда, то конкретный размер ущерба, нанесённого незаконным отключением, потребителю. обратившемуся в суд, необходимо будет подтвердить документально», - добавила Керимова.