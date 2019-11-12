МВД укорило газовиков в Хасавюрте за отказ говорить с протестующими

12 ноября 2019, 17:34

Полиции пришлось вмешиваться в конфликт из-за того, что представители газовой компании не пошли на диалог с жителями Хасавюрта, заявил представитель МВД Дагестана. Некоторые пользователи Instagram поддержали протестующих, другие раскритиковали участниц акции за применение силы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Хасавюрта, собравшиеся сегодня около филиала "Газпрома", потребовали возобновить подачу газа в их дома. На место стихийной акции протеста приехали сотрудники силовых структур.

Жители Хасавюрта уже протестовали против систематических отключений газа. 19 октября местные жительницы в знак протеста заблокировали проезд по одному из проспектов города. Власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана, но 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что проблема сохраняется.

На видео, опубликованном сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram, несколько женщин поднимают скамейку и используют ее как таран, нанося удары по закрытой металлической двери. В двери открывается окошко, там появляется человек. "Дальше будем ломать!" - кричат ему женщины. После этого они говорят находящимся с ними мужчинам, чтобы те уходили. Скамейку ставят на пол, но одна из женщин сильно бьет по двери ногой и кричит: "Открывай!" Окошко в двери снова открывается, но люди по разные стороны двери не приходят к согласию, и оно закрывается. Женщины снова пинают дверь, колотят в нее кулаком, дергают ручку.

На следующих кадрах виден двор с десятками женщин в платках, полицейскими и вооруженными силовиками в камуфляже. Между силовиками и женщинами происходит потасовка. По меньшей мере одну из женщин силой оттаскивают к служебной машине. Другая женщина сильно толкает вооруженного силовика, но ее не трогают в ответ. Под крики женщин, которые снимают происходящее смартфонами, часть силовиков садятся в служебные машины и отъезжают с включенными сиренами.

"Люди требуют подключить газ. Как оказалось, его дали, но давление настолько низкое, что обогреть дома не получается", - написал администратор официальной группы МВД Дагестана в пояснении к видео.

Представитель ведомства пояснил, что полиция обязана была приехать по вызову к зданию газовой компании и пресечь нарушение порядка. "Нужен был просто диалог представителей газовых компаний со справедливо возмущенным населением, и тогда бы не пришлось звонить на 02", - говорится в публикации.

Многие комментаторы согласились с позицией представителя МВД и поддержали протестующих. "Закрылись внутри. Хоть один как мужчина вышел бы, объяснил бы, что и как", - написал arrrrrrrr__aaaarrr. "Непонятно, за что на людей составили протоколы? Протоколы надо было составить на тех, кто не вышел к ним на диалог", - прокомментировал видео almaska05.

Другие, напротив, осудили женщин за то, что они применили силу. "Сейчас можно, не вставая с места, жаловаться - куча официальных сайтов! Обращайтесь! <...> А вот так вести себя лично я не позволила бы себе", - отметила irdag3006. "Любая проблема должна решаться цивильным образом, не переступая закон и порядок, а там (на видео - прим. "Кавказского узла") бардак", - указал mmmmmm911911. "Зачем себя так зверски вести?" - спросил gryazni_frank.

"А где [глава Дагестана Владимир] Васильев, приехавший навести порядок?" - задался вопросом soscialezm.

По состоянию на 17.30 мск 12 ноября эта публикация собрала 60,7 тысячи просмотров и 435 комментариев.

Администрация Хасавюрта к 17.30 мск 12 ноября не отреагировала на инцидент. Комментариями компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" "Кавказский узел" не располагает.