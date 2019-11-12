Участница стихийной акции в Хасавюрте. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/B4wSLVJIyGi/

12 ноября 2019, 12:48

Стихийная акция протеста в Хасавюрте привлекла внимание силовиков

Жители Хасавюрта, собравшиеся сегодня около филиала "Газпрома", потребовали возобновить подачу газа в их дома. На место стихийной акции протеста приехали сотрудники силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Хасавюрта вызывали недовольство систематические отключения газа. 19 октября хасавюртовцы в знак протеста заблокировали проезд по одному из проспектов города. Власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана, но 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что проблема сохраняется.

Сегодня жители Хасавюрта пришли к филиалу ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Они выразили возмущение тарифами и изношенностью городских сетей, из-за которых в домах отсутствует газ и отопление.

4 ноября жители Хасавюрта пожаловались, что энергетики три дня не могут решить проблему с отсутствием энергоснабжения. Они потребовали срочно вернуть им электричество и отопление.

Около ста человек, преимущественно женщины, пытались выломать двери здания с помощью деревянных конструкций. После этого на место прибыли несколько десятков силовиков, пишет "Черновик".

Видео с места событий опубликовано сегодня в Instagram-паблике "Вайнахи в Дагестане". На кадрах видны женщины, собравшиеся около входа в филиал газовой компании. Одна из них громко требует немедленно открыть ворота и впустить людей на прилегающую к зданию территорию. "Издеваться сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!" – кричит женщина в сторону филиала "Газпрома".

"Кто в курсе, что происходит на видео? За что или против чего бунтуют люди?" – поинтересовался у подписчиков автор публикации. "Газа нет. Люди мерзнут", - объяснил пользователь abdulhanov_isa. "Там люди мёрзнут", - подтвердил ko.nstantin734.

"Вроде не так и холодно, морозов вообще нет", - удивился 66791kavkaz. "Не холодно, но в домах, когда нету тепла, холоднее, чем на улице! Вам не туда надо, а в прокуратуру заявление писать!" – написал, обращаясь к хасавюртовцам, ildar_aho.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хасавюрте облачная погода без осадков, температура воздуха +17 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 12 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха снизится до +14 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды", "Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане".

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