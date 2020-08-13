Солдаты армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/8213

13 августа 2020, 08:40

Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 40 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа Азербайджан насчитал 35 обстрелов  позиций своих войск в зоне конфликта, днем ранее заявил о 29.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 40 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.40 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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