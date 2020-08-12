Требование извинений за шутку о Дагестане вызвало насмешки в соцсети

12 августа 2020, 18:30

Активист Булач Чанкалаев потребовал от комика Руслана Белого извиниться за шутку о конфликте вокруг спектакля в Махачкале, против которого выступал Хабиб Нурмагомедов. Чанкалаев запоздало обиделся на старую шутку, отметили пользователи Facebook.

Как сообщал "Кавказский узел", спортсмен Хабиб Нурмагомедов, который после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе приобрел огромную популярность в Дагестане, в феврале 2019 года подверг критике показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин". Продюсер спектакля Иван Жидков извинился после этого перед жителями республики, отметив, что особый резонанс в Дагестане вызвала постельная сцена. При этом он указал, что актерам театральной группы в социальных сетях поступали угрозы.

Официальный комментарий по поводу скандала вокруг постановки "Охоты на мужчин" в Махачкале дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сила нашего государства – в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах есть свои традиции – национальные, исторические, религиозные – которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно", – процитировали Пескова 26 февраля "Махачкалинские известия".

Комик спровоцировал новый виток требований извиниться

Стендап-комик Руслан Белый в одном из своих выступлений привел ситуацию со спектаклем в Махачкале как пример того, когда он почувствовал себя "незащищенным в правовом поле". При этом Белый перефразировал слова Пескова. "У нас, конечно, правовое государство, но нужно учитывать национальные, религиозные, социальные, территориальные, возрастные, весовые, метеорологические, гастрономические и тем более умственные особенности региона", - сказал комик.

Дагестанский Instagram-паблик "Мир новостей 05" 9 августа разместил видео с отрывком из выступления Белого, сопроводив его комментарием: "за такое нужно отвечать". К 18.30 мск 12 августа эта публикация собрала 31,3 тысячи просмотров.

Местный общественный деятель Булач Чанкалаев прямо потребовал от комика извинений. При этом он посетовал, что не смог выйти на связь с Русланом Белым. "Все мои попытки выйти на контакт с Русланом Белым пока не реализовались успешно. Меня его администратор закинул в черный список, хотя ни одного грубого слова не было написано. Также блокируют и других людей, которые пишут ему. У нас одно намерение: просто переговорить с человеком, объяснить ему, что нельзя оскорблять целый народ, нужно отвечать за сказанное. Лично мне от него ничего не нужно, кроме как искреннего извинения перед моим народом. И впредь хотелось бы призвать всех, чтоб контролировали себя в своих высказываниях", - процитировали Чанкалаева в публикации от 10 августа "Аргументы и факты".

К 18.30 мск 12 августа на странице Булача Чанкалаева в Instagram не появилось сообщений о том, увенчались ли успехом дальнейшие попытки связаться с Русланом Белым.

Хабиб Нурмагомедов еще в 2018 году предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих подписчиков в Instagram консервативные социальные установки, говорится в справке "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность". Сторонникам таких взглядов удалось сорвать на Северном Кавказе целый ряд культурных мероприятий и различных акций. В частности, вынуждены были отменить выступления в Махачкале рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Пользователи Facebook в шуточной форме раскритиковали Чанкалаева

Требования Чанкалаева вызвали насмешки со стороны дагестанской активистки Светланы Анохиной. "Требую, что со мной незамедлительно связались представители Руслана Белого. Он должен извиниться передо мной за то, что извинялся перед Чанкалаевым! Чанкалаев не является представителем всего Дагестана, я его не уполномочила, права такого ему не делегировала, он у меня вообще воду в вазах для цветов меняет, большего не доверяю. И вообще, я считаю отсутствие шуток про дагестанцев в репертуаре комиков дискриминацией по национальному принципу!" - написала Анохина на своей странице в Facebook 11 августа.

К 18.30 мск 12 августа эта публикация собрала 101 "лайк" и 60 комментариев. Комментаторы поддержали шутку Анохиной. "Чанкалаев, считай, спас Дагестан, а ты, как всегда, неблагодарная", - написала Рита Ройтман.

Пользователь соцсети Айгум Айгумов указал на то, что выступление Руслана Белого, вызвавшее претензии Чанкалаева, состоялось еще полтора года назад. "Искать полтора года и не найти. Я бы такому не доверил и цветы поливать!" - написал Айгумов.

"Вот я, например, <...> как увидела эту смешную провокацию [Руслана Белого], сразу не обиделась. <...> И таких большинство <...>. Обиделись почему-то те, до кого долго доходило. Представляю, как ржут стендаперы, ибо где-то да, правда, подтвердили запоздало обидевшиеся", - написала Барият Убрынская.

Практика публичных извинений укореняется в Дагестане

Ранее резонанс в Дагестане вызвало опубликованное 8 августа видео, на котором два подростка принесли Хабибу Нурмагомедову извинения за видеоролик с оскорблениями. Авторы публикаций в Instagram-паблике пояснили, что речь идет о видео с оскорблениями, произнесенными перед картонной фигурой с портретом спортсмена. Пользователи соцсети назвали эти извинения ожидаемыми, но отметили, что ни один из извинившихся подростков не похож на молодого человека из видео с оскорблениями. Они предположили, что подростков убедили извиниться вместо других людей. На Кавказе одинаково остро воспринимают оскорбления, высказанные человеку лично и произнесенные перед его изображением, но в случае с оскорбившими Хабиба Нурмагомедова подростками спортсмену для имиджа предпочтительнее на них не реагировать, что Нурмагомедов и сделал, указали востоковеды.

Кроме того, в Дагестане в этом году было как минимум четыре случая публичных извинений перед местными силовиками. Практика публичных извинений в Дагестане не приживется так, как это произошло в Чечне, предположили опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, пояснили они. Однако заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов в своем выступлении от 11 августа говорил о публичных извинениях как об уже устоявшейся практике. Он предупредил верующих, что им следует избегать необдуманных высказываний в соцсетях, чтобы не стать героями очередных видео с извинениями.

Практика публичных извинений широко распространена в соседней с Дагестаном Чечне. Жители республики регулярно просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за неподобающее поведение или критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", говорится, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказским узлом" также подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.