Нурмагомедов проигнорировал видео с оскорблениями и извинениями от подростков

10 августа 2020, 20:07

На Кавказе одинаково остро воспринимают оскорбления, высказанные человеку лично и произнесенные перед его изображением, но в случае с оскорбившими Хабиба Нурмагомедова подростками спортсмену для имиджа предпочтительнее на них не реагировать, указали востоковеды.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 августа было опубликовано видео, на котором два подростка принесли Хабибу Нурмагомедову извинения за видеоролик с оскорблениями. Авторы публикаций в Instagram-паблике пояснили, что речь идет о видео с оскорблениями, произнесенными перед картонной фигурой с портретом спортсмена. Пользователи соцсети назвали эти извинения ожидаемыми, но указали, что ни один из извинившихся подростков не похож на молодого человека из видео с оскорблениями. Они предположили, что подростков убедили извиниться вместо других людей.

Извинениям подростков предшествовала публикация видео, на котором двое молодых людей общаются с картонной фигурой, установленной в качестве рекламы в магазине и изображающей Хабиба Нурмагомедова. В кадре виден лишь молодой человек с бородой, стоящий спиной к видеокамере. "Эй, ты меня понял, эй? Ты чё там про меня говорил?" - говорит он, ударяя фигуру по уху. "Конкретный черт", - добавляет за кадром второй.

Оскорбления, публично адресованные портрету человека, вполне уместно приравнивать к оскорблениям, сказанным в лицо, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Повод для реакции на оскорбительное поведение есть. Очевидно, что оскорбление было произнесено в адрес того, кто изображается. Подростки обращались не к картонке, а к Хабибу, и Нурмагомедов имеет все основания оскорбиться", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания молодых людей могут быть восприняты и как детская шалость, это зависит от их возраста, указал кавказовед. "Если люди достаточно взрослые, лет 17-18, то они уже отвечают за слова и поступки. Если же они дети, то высказывание вполне можно назвать шалостью", - считает Ахмет Ярлыкапов.

Он сомневается, что Нурмагомедов понесет в глазах земляков имиджевые потери, если не отреагирует. "Да мало ли таких случаев! Хабиб, наоборот, сделает себе имиджевую услугу, если не отреагирует - ведь люди по сути беседовали с истуканом. Истинный мусульманин, каким позиционирует себя Хабиб, реагировать не станет. Более того, я уверен, что при личной встрече подростки вели бы себя совсем по-иному", - указал Ярлыкапов.

Он не исключил, что подростков заставили записать видео с извинениями. При этом Ярлыкапов подчеркнул, что практика публичных извинений по самым разным поводам подорвала доверие к их искренности. "В искренность публичных извинений, несомненно, никто не верит. Это просто формальный и малозатратный способ загладить любой конфликт. Извинения превратились в цирк. Все понимают, что извиняющихся заставляют, что искренности нет", - сказал Ахмет Ярлыкапов.

В Дагестане в этом году было как минимум четыре случая публичных извинений перед местным силовиками. Практика публичных извинений в Дагестане не приживется так, как это произошло в Чечне, предположили опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, пояснили они.

Согласно Корану, оскорбление изображения человека приравнивается к оскорблению изображаемого лица, указал арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. "В исламе запрещено оскорблять изображения, это считается большим грехом. Поведение юношей выходит за рамки приличия", - указал Сотников корреспонденту "Кавказского узла".

Действия подростков можно воспринимать и как простую шалость, допустил Владимир Сотников. По его мнению, спортсмен проигнорирует оскорбления, поскольку реагировать на них ему несолидно. "Какие-то подростки… Такому человеку, как Хабиб, реагировать на такие действия молодых людей несолидно. Я бы не говорил, что в этой истории речь идет об имиджевых потерях. Если бы взрослый человек публично поиздевался над картонным изображением, то реакция была бы предсказуема", - указал Сотников.

Стоит ли вообще реагировать на подобные выходки, зависит от самого человека, считает арабист. "В этом плане в исламе норм нет. Играет роль человеческий фактор", - пояснил он. Сотников также допустил, что подростков заставили записать видеоизвинение.

Хабиб Нурмагомедов - дагестанский боец смешанных боевых искусств, получивший среди спортсменов прозвище "Орел". В апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом, он крайне популярен в Дагестане и за его пределами.

Развешивание портретов, равно как и рекламных изображений, в исламе запрещено, однако вряд ли молодые люди решились на оскорбление Нурмагомедова из-за несоблюдения им мусульманских традиций, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

По его мнению, это скорее неудачная шутка, чем организованная травля спортсмена. "Если это обычные подростки, решившие так пошутить над именитым бойцом – мол, мы такие крутые, что можем на него ругаться, - то пусть ведут себя, как хотят. Если же выпад связан с традицией, то история серьезная. Качественный вопрос состоит в том, как поведет себя Хабиб. Он должен смотреть на происходящее свысока: я аварец, дагестанец и россиянин; мои успехи – успехи Дагестана и России; а вы кто? лишь мелочь. Никаких имиджевых потерь в глазах земляков Хабиб не понесет, если не отреагирует. Так он лишь покажет, что выше мелочных разборок с подростками", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ситуация могла бы накалиться, если бы подростки затронули этнические нюансы. "Кем являются молодые люди? Одно дело, если аварцы. А если даргинцы, ногайцы или лезгины? Есть социальные, этнические нюансы", - отметил Алексей Малашенко. По его мнению, реакция на видео могла быть более резкой, если бы выяснилось, что подростки были пьяны.

Он допустил, что молодых людей могли заставить публично извиниться за свое поведение, однако эти извинения носят "совсем не тот характер, что в Чечне". "Не те извинения. Ничего общего. Может быть, на них надавили или из их окружения кто-то испугался", - заключил Малашенко.

К 20.07 мск 10 августа на странице Хабиба Нурмагомедова в соцсети Instagram не появилось реакции на видео с оскорблениями.

Практика публичных извинений широко распространена в соседней с Дагестаном Чечне. Жители республики регулярно просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за неподобающее поведение или критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".