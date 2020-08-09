Видео с извинениями перед Хабибом в соцсетях назвали фейком

09 августа 2020, 14:19

Два подростка, записавшие видео с извинениями перед Хабибом Нурмагомедовым, не похожи на молодых людей, адресовавших дагестанскому спортсмену оскорбления, указали пользователи соцсетей. Они предположили, что подростков убедили извиниться вместо других людей.

Что было потом: Нурмагомедов проигнорировал видео с оскоблениями и извинениями от подростков.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 августа было опубликовано видео, на котором два подростка принесли Хабибу Нурмагомедову извинения за опубликованный видеоролик. Авторы публикаций в Instagram-паблике пояснили, что речь идет о видео с оскорблениями, сказанными перед картонной фигурой с портретом спортсмена. Пользователи соцсети назвали эти извинения ожидаемыми.

Извинениям подростков предшествовала публикация видео, на котором двое молодых людей общаются с картонной фигурой в виде Хабиба Нурмагомедова, установленной в качестве рекламы в магазине. В кадре виден лишь молодой человек с бородкой, стоящий спиной к видеокамере. "Эй, ты меня понял, эй? Ты чё там про меня говорил?" - говорит он, ударяя фигуру по уху. "Конкретный черт", - добавляет за кадром второй.

Видео с извинениями подростков опубликовано 8 августа по меньшей мере в трех Instagram-пабликах – "Хаха4kala", "LIFE \Жизнь Дагестан" и "Дагестан сегодня", насчитывающих соответственно миллион, 645 тысяч и 69,5 тысячи подписчиков.

К 14.15 мск 9 августа эти публикации набрали от 12,3 тысячи до 114 тысяч просмотров, под ними размещено от 106 до 530 комментариев. Авторы многих из них обратили внимание, что в кадре ролика с картонной фигурой Нурмагомедова был виден молодой человек с бородкой, а не подросток.

"Они какие-то молодые. На видео были другие, по-моему", - написал, в частности, mi_sh_k_a_. "Это вообще не они", - согласился mahaa001_. "По-моему, они не те, кто над картонкой издевались", - поделился сомнением studiokamila05.

"Мне кажется, это не они, для прикола сняли пацанов", - написала missis_asiya7778. "Это вообще не они, вы людей за дураков не держите", - возмутился dzhulguchakova. "Те постарше выглядят, а эти помоложе, даже бороды нет", - указал abdullahbloger. "Не похожи", - констатировал foto_djama_ar.

"Не они это, там с бородой взрослые были", - отметил nizami_emirgamzaev.22. "Уже обрили и побрили", - пошутила patimat140964.

"Админы, не позорьтесь, да. Сейчас в каждой группе это видео будет. Вы сами не видите, что ли, что это не они?" – написал ahmed_murtazaliev_007. "Походу реальных ребят не потянули", - предположил freeezze_. "Их нереально найти", - высказал мнение a.s.m105.

Голоса извиняющихся подростков и молодых людей на видео с картонной фигурой Хабиба также не совпадают, указали пользователи соцсети. "Это не те ребята, которые там были, голоса и внешность не совпадают", - написала, в частности, zara_280678. "Зачем липовые извинения выставлять? Если по голосу понятно, что это не они!!!" – возмутился muradovvvvvvv.

"Голос даже поменяли им, бедные пацаны, за кого-то заставили извиняться", - посетовал aaaa_9833. "Подростков подкупили, наверное", - предположил r.dadaevvv. "Сколько заплатили им, интересно", - написал mr.salikhoff.

Хабиб Нурмагомедов по состоянию на 14.15 мск не принял участия в обсуждениях и не прокомментировал на своей странице в Instagram опубликованные видеоролики.

Хабиб Нурмагомедов - дагестанский боец смешанных боевых искусств, получивший среди спортсменов прозвище "Орел". В апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом, он крайне популярен в Дагестане и за его пределами.

Напомним, что практика публичных извинений широко распространена в соседней с Дагестаном Чечне. Жители республики регулярно просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за неподобающее поведение или критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В Дагестане в этом году было опубликовано минимум четыре публичных извинения, они были принесены местным силовикам. Практика публичных извинений в Дагестане не приживется так, как это произошло в Чечне, предположили опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, пояснили они.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".