Принудительные извинения вошли в противоречие с традициями Дагестана

02 июня 2020, 15:11

Практика публичных извинений в Дагестане не приживется, прокомментировали силовики в отставке видео, на котором житель республики просит прощения за резкие слова в адрес сотрудников ППС. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, отметил глава профсоюза работников правоохранительных органов республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая МВД Дагестана опубликовало видео, на котором взрослый мужчина просит прощения за резкие высказывания в адрес сотрудников ППС, не пропустивших его с больным ребенком. Публикация ролика является унизительной и недопустимой, заявили пользователи Instagram.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В середине апреля в рамках противодействия распространению коронавируса в Дагестане на въездах в города и районы установлены блокпосты. Въезд в Махачкалу разрешен только по прописке, на нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, сообщили пользователи соцсетей. Ограничения на въезд в города Дагестана малоэффективны и лишь создают дополнительные проблемы тем, кому въезд в город разрешен, сочли опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы.

Публичные извинения с подачи дагестанских силовиков – практика, заимствованная из Чечни, предположил бывший глава ГАИ Дагестана, полковник в отставке Наби Ахадов.

"Это что-то новое, в моей практике такого не было. Я исключаю, что это может стать традицией у нас. В Дагестане более развитое гражданское общество - такое, как в Чечне, у нас просто невозможно. Общество не позволит, чтобы эта традиция стала актуальной в Дагестане", - заявил Наби Ахадов корреспонденту "Кавказского узла".

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Ахадов добавил, что считает допустимыми извинения нарушителя, если тот искренне осознает свою ошибку. "Извинения не являются позором. Это проявление достоинства мужчины, когда он признает ошибку, понимает, что нарушил какие-то этические нормы. Это часть наших традиций. Но извинения должны быть искренними. Если человека кто-то заставил извиниться, то это уже не извинения. Это уже не имеет ничего общего с нашими традициями", - подчеркнул он.

В данном случае житель Дагестана действительно осознал свою ошибку и искренне извинился, полагает полковник полиции в отставке, депутат Народного собрания Дагестана Салих Гаджиев. "Я не думаю, что этот случай имеет что-то общее с чеченской практикой принудительных извинений. Здесь мужчина понял, что сказал не те слова, и решил принести извинения. Практика принудительных извинений в Дагестане не принята, и вряд ли общество это допустит", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен с тем, что извинения в Дагестане не являются позором. "Это признак хорошего воспитания. Ты совершил ошибку, нашел в себе мужество и принес извинения. Вот это у нас традиция. Но когда это делается с помощью силы, давления, это уже неправильно", - добавил Салих Гаджиев.

Полковник в отставке не исключил, что в Дагестане есть и случаи, когда силовики принуждают к извинениям. "Это вполне возможно. Но у меня нет конкретных фактов. И вообще принудительные извинения – не традиция, не укоренившаяся практика в Дагестане", - подчеркнул он.

Дагестанские силовики практикуют принуждение к извинениям, но не так широко, как в Чечне, заявил глава Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов. "Силовики здесь могут и похитить [человека], и силу использовать, и свое положение, чтобы заставить людей извиняться. Методы разные бывают. Бывает, что пугают возбуждением уголовного дела под каким-то предлогом. В Дагестане принудительные извинения не являются чем-то новым - такое давно было у нас. Не так широко распространено было, как сейчас в Чечне, но случаи были", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Шамилов.

Он добавил, что общество не воспринимает такие публичные извинения всерьез. "Принудительные извинения вызывают только смех. Люди понимают, как эти извинения получены", - заявил Шамилов. Он не исключил, что принудительные извинения могут вызвать протест местных жителей. "Но реакция общества ничего не изменит, никто не обратит внимание на мнение общественности", - полагает Магомед Шамилов.

Глава профсоюза подтвердил, что искренние извинения в Дагестане позором не считаются. "Самостоятельно принести извинения - это проявление мужества, достоинства. Это уже наша традиция. И для этого не нужна видеокамера. Человек просто приносит извинения, и вопрос закрывается", - подчеркнул Шамилов.

Ролики с извинениями в Дагестане критиковали глава МВД и местные жители

Видео с публичными извинениями, распространенное МВД Дагестана 30 мая - не первая публикация ведомства такого рода. В начале января МВД Дагестана опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Полиция пояснила, что административный штраф - недостаточная воспитательная мера. Ролик вызвал бурное обсуждение пользователей Instagram, большинство из которых в резких выражениях раскритиковали молодого водителя и сочли оправданной публикацию видео с его извинениями. Лишь несколько комментариев содержали сомнение в необходимости публичного унижения нарушителей. 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями.

Однако в марте появилось очередное видео с покаянием за уличный конфликт с силовиками. Оно вызвало негодование у читателей дагестанских Instagram-пабликов. Пресс-служба министерства не должна была публиковать это видео, заявили они, также призвав полицейских, также использовавших нецензурную брань, к извинениям. В конфликте жителей Дагестана с правоохранителями обе стороны вели себя неподобающе, признали в МВД республики.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".