Дагестанские журналисты сочли заявление муфтията о публичных извинениях призывом к миру

14 августа 2020, 14:14

Слова заместителя муфтия Дагестана о практике публичных извинений в регионе не являются одобрением подобной практики, призывом к ограничению критики и самоцензуре. Духовенство лишь призвало не создавать конфликтные ситуации необдуманными словами, считают опрошенные "Кавказским узлом" руководители дагестанских СМИ.

Как писал "Кавказский узел", говоря о практике публичных извинений, распространившейся в республике вслед за Чечней, заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что следует избегать необдуманных высказываний в соцсетях, поскольку это чревато публичными извинениями. Духовенство обратилось к этой теме на фоне резонансных извинений подростков перед Хабибом Нурмагомедовым.

8 августа было опубликовано видео, на котором два подростка принесли Хабибу Нурмагомедову извинения за видеоролик с оскорблениями. Авторы публикаций в Instagram-паблике пояснили, что речь идет о видео с оскорблениями, произнесенными перед картонной фигурой с портретом спортсмена. Пользователи соцсети назвали эти извинения ожидаемыми, но отметили, что ни один из извинившихся подростков не похож на молодого человека из видео с оскорблениями. Они предположили, что подростков убедили извиниться вместо других людей. На Кавказе одинаково остро воспринимают оскорбления, высказанные человеку лично и произнесенные перед его изображением, но в случае с оскорбившими Хабиба Нурмагомедова подростками спортсмену для имиджа предпочтительнее на них не реагировать, что Нурмагомедов и сделал, указали востоковеды.

Заявление заммуфтия Дагестана Абдуллы Салимова не является одобрением практики публичных извинений, уверен главный редактор газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов.

«Наше духовенство всегда отличалось призывами, направленными на мир и решение споров. Оно никогда не делало заявлений, смысл которых сводился к тому, что кому-то надо публично извиняться, записать видео и так далее. Такого никогда не было. И в этом случае тоже я не вижу призыва к извинениям или их одобрения», - сказал «Кавказскому узлу» Сагитов.

По его мнению, это заявление – призыв к примирению. «Это призыв быть сдержанными, аккуратными, не говорить оскорбления. То есть не переходить грань, чтобы не возникали конфликтные ситуации. Это призыв духовенства к правильному поведению. Главный посыл – надо избегать конфликтных ситуаций даже в соцсетях, потому что молодые люди часто не дают себе отчета в своих высказываниях в соцсетях, думают, что им можно всех оскорблять. Я тоже солидарен с этим призывом, надо четко понимать, что оскорблять людей нельзя», - отметил он.

Сагитов не согласен с тезисом о том, что в Дагестане сформировалась собственная, отличная от Чечни, практика извинений. «Здесь нет своей сформировавшейся практики публичных извинений. Но публичные извинения есть, и они отличаются тем, что в основном записываются без давления, применения силы, угроз. Те, кто записывают такие извинения, в основном сами приходят к выводу, что надо извиниться. И если они не сделают это, их не увезут в лес, не накажут, не убьют», - сказал он.

Журналист уверен, что публичные извинения, инициированные МВД Дагестана, находят поддержку в обществе. «Если бы общество это не воспринимало, если бы люди, которые публично извиняются перед камерой, не совершали бы действительно опасные для общества действия, то обществу бы не понравились эти извинения. А так общество в Дагестане поддерживает подобный способ МВД республики, поскольку считает, что люди извиняются не перед силовиками, а перед жителями Дагестана. Поэтому эти извинения носят продолжительный характер», - отметил Сагитов.

Практика публичных извинений широко распространена в соседней с Дагестаном Чечне. Жители республики регулярно просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за неподобающее поведение или критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Заместитель главного редактора издания «Черновик» Магомед Магомедов не расценивает заявление заммуфтия как одобрение практики извинений или призыв к ограничению критики и самоцензуре.

«Я видел заявление заммуфтия и не воспринял его как одобрение практики публичных извинений. Я воспринял это как сожаление, что в большинстве случаев люди говорят какие-то необдуманные слова, а потом извиняются за эти слова. Я не думаю, что он делал эти слова извиниться. То же самое касается любого другого человек, который сказал что-то, понял свою неправоту и извинился, искренне, без принуждения», - сказал Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

Он уверен, что духовенство не может одобрить практику публичных принудительных извинений, поскольку она унизительна для человека. «Они (представители духовества) не могут одобрить то, что мы видим в репортажах из Грозного. Практика принудительных извинения унизительна для человека. В Дагестане нет такой принятой практики. Только в МВД почему-то подумали, что подобные извинения – идеальный способ воспитания и профилактики молодежи и стали применять это у себя. Но как показывает практика, этот метод не работает. Люди, которые еще недавно извинялись, совершают аналогичного рода правонарушения вновь», - отметил он.

Магомедов также добавил, что у некоторой части общества Дагестана чеченская практика публичных извинения вызывает симпатию.

«Есть какое-то количество людей, которые хотят железной руки, ассоциируют порядок с насилием по отношению к обществу, считают, что неплохо было бы использовать практику публичных извинений, принятую в соседней республике. Мы в итоге видим, что кто-то перед кем-то извиняется в соцсетях. Но это я связываю не с тем, что в обществе сформировалась такая практика. Эти люди просто считают этот метод эффективным и правильным с точки зрения морали», - подчеркнул журналист.

В Дагестане в этом году было как минимум четыре случая публичных извинений перед местными силовиками. Практика публичных извинений в Дагестане не приживется так, как это произошло в Чечне, предположили опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, пояснили они.

В Дагестане нет сформированной практики публичных извинений, считает главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев.

«Такая практика есть в Чечне, но не в Дагестане. У нас есть единичные случаи подобных извинений. Из-за них нельзя сказать, что в Дагестане сформирована своя практика. Это унизительно для дагестанцев, когда человека заставляют за что-то извиняться. Извинения должны быть осознанными и самостоятельными», - сказал «Кавказскому узлу» Бисавалиев.

Дагестан – относительно свободный островок Северного Кавказа, и здесь такой практики не должно быть, уверен он.

«В Дагестане, мне кажется, эта практика не будет принята. На государственном уровне такой практики не должно быть. Если кто-то перед кем-то извиняется, то это должно быть по его собственному желанию. Хочет он записать видео или извиниться лично, пусть сделает, как хочется ему, а не по принуждению», - отметил он.

Бисавалиев также добавил, что заявление заммуфтия не является одобрением практики публичных извинений. «Как я понимаю, духовенство всего лишь хочет, чтобы люди в Дагестане не говорили необдуманные слова, а потом вынужденно извинялись за них. Это оскорбляет достоинство и честь дагестанца. Смысл в том, что надо думать прежде, чем что-то говорить, чтобы не возникали конфликты», - подчеркнул он.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказским узлом" также подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.