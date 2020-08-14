Пользователи соцсети перешли к агрессии в споре о шутке над Дагестаном

14 августа 2020, 10:04

За насмешками над Дагестаном должны последовать не только публичные извинения, но и физическая расправа над шутниками, указали некоторые участники дискуссии о выступлении стендап-комика Руслана Белого. Агрессивная риторика ухудшает имидж жителей республики, предостерегли их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский активист Булач Чанкалаев потребовал от стендап-комика Руслана Белого извиниться за шутку о конфликте вокруг спектакля в Махачкале. При этом он посетовал, что не может связаться с комиком. Чанкалаев отреагировал на старую шутку Белого, указали пользователи Facebook, в том числе дагестанская журналистка и активистка Светлана Анохина, высмеяв запоздалые претензии Булача Чанкалаева.

Спектакль "Охота на мужчин", показанный в Махачкале в феврале 2019 года, вызвал критику и угрозы актерам со стороны борцов за нравственность. Продюсер спектакля извинился перед жителями республики. Скандал вокруг спектакля прокомментировал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сила нашего государства – в его многоконфессиональности и многонациональности, и, естественно, в разных субъектах есть свои традиции – национальные, исторические, религиозные – которые, конечно, нельзя не учитывать", – сказал он. Руслан Белый в своем выступлении привел ситуацию со спектаклем в Махачкале как пример того, когда он почувствовал себя "незащищенным в правовом поле", и перефразировал слова Пескова. "У нас, конечно, правовое государство, но нужно учитывать национальные, религиозные, социальные, территориальные, возрастные, весовые, метеорологические, гастрономические и тем более умственные особенности региона", – пошутил комик.

Публикация, размещенная 13 августа на странице "Кавказского узла" в Instagram, к 10.00 мск 14 августа набрала 147 отметок "нравится", под ней размещено 49 комментариев. Авторы некоторых из них признались, что не видят повода требовать извинений за шутку. "Я лично не хочу, чтобы за эти слова извинились. Потому что меня не задевает то, чего нет в моем характере и поведении", – написала, в частности, czarevna__budur.

"Как будто в Дагестане все такие умные и правильные! Офигеть, нашли на что обижаться и огорчаться! А почему Чанкалаев не огорчается, что на заправках газ и бензин подорожали, а власти молчат", – написал osman77s. "Ерунда. Не стоит даже и думать о ней. Шутка и есть шутка, просто некоторые в шутке узнали себя", – поделилась мнением kozhaeva05.

Иную оценку высказал mukhameali2. "Не скажу, что это оскорбление. Но! Это как минимум грубость. Я вижу, он особо умом не блещет, лучше оставить его", – написал он.

Часть пользователей выказали недовольство высказываниями Светланы Анохиной, подшутившей над требованиями Чанкалаева. "Анохина делает себе имя провокациями", – написал, в частности, fusionxr7. Пользователь nuri_omarova_ в свою очередь заступилась за журналистку. "Анохина для Дагестана сделала больше, чем наши [...] чиновники", – высказала она свое мнение.

Светлана Анохина как шеф-редактор издания о положении северокавказских женщин "Даптар" освещала, в частности, конфликт в махачкалинском приюте для жертв семейного насилия. В феврале 2020 года Светлана Анохина добилась реакции прокуратуры на ограничения для женщин в бассейне "Анжи Арены". Запрет женщинам посещать бассейн нарушает их права, признало надзорное ведомство. В июле Анохина заявила в полицию об угрозах от неизвестного, сославшегося на "указание разобраться с феминистками". Перед этим она анонсировала создание группы экстренной помощи женщинам, которые подверглись домашнему насилию.

Несколько пользователей озвучили идею о физической расправе над стендап-комиком и теми, кто не поддержал требование Булача Чанкалаева об извинениях. "Юмористов надо иногда гасить, чтобы не было желания шутить над народами Кавказа", – написал, в частности, baron_gurchiani. "Надо хорошо пинка под зад дать, чтобы другие знали, что будет в следующий раз. Если не сделать, то в следующий раз ещё хуже шутить будут", – высказал свое мнение hertz_050.

"Если бы этот [стендап-комик] высказался бы в адрес чеченцев, то он бы со слезами на глазах извинялся", – предположил nizamdag_1. "Ты думаешь, это хорошо? Есть повод гордиться пещерностью и агрессией? Рано или поздно выйдет это боком", – ответила на это rimma.kardan, чем спровоцировала оскорбительные выражения в свой адрес от другого участника обсуждения.

"Что у вас за манера на любую критику отвечать угрозами и агрессией? Позорище. Вот вы и показываете правоту комика", – написала rimma.kardan в другом комментарии, чем также вызвала агрессивные выпады в свой адрес.

"Во что превращается Дагестан? Извинятстан? В крови, что ли, извинения? Я не обобщаю всех, но это [чересчур] просто уже", – прокомментировал требования Чанкалаева georgii_87. "Совершенно отсутствует чувство юмора", – пояснил в ответ пользователь ann.prydko1970.

Булач Чанкалаев, по состоянию на 10.00 мск 14 августа, не принял участия в обсуждении, а на своей странице в Instagram не сообщил о том, увенчались ли успехом его дальнейшие попытки связаться с Русланом Белым. Руслан Белый на своей странице в Instagram также пока не прокомментировал требования дагестанского активиста.

Напомним, практика публичных извинений широко распространена в соседней с Дагестаном Чечне. Жители этой республики регулярно просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за неподобающее поведение или критику властей. Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье" указала, что такие извинения являются следствием давления и угроз.

В Дагестане в 2020 году было как минимум четыре случая публичных извинений перед местными силовиками. Практика публичных извинений в Дагестане не приживется так, как это произошло в Чечне, предположили опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, пояснили они. Однако заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов в своем выступлении от 11 августа говорил о публичных извинениях как об уже устоявшейся практике. Он предупредил верующих, что им следует избегать необдуманных высказываний в соцсетях, чтобы не стать героями очередных видео с извинениями.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".