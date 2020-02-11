Анохина добилась реакции прокуратуры на ограничения для женщин в бассейне “Анжи Арены”

11 февраля 2020, 20:13

Запрет на посещение женщинами бассейна в Каспийске ограничивает их права, руководству спорткомплекса предписано устранить это нарушение, сообщила прокуратура активистке Светлане Анохиной.

Как писал "Кавказский узел", крупнейший на Северном Кавказе бассейн, расположенный в Каспийске в спорткомплексе "Анжи Арена", в январе закрыл посещение для женщин. После этого три жительницы Дагестана, как сообщила активистка Светлана Анохина, подали жалобы в прокуратуру.

По мнению прокуратуры, введенные в бассейне ограничения не образуют состава преступления по административной статье о дискриминации. "Отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов", - говорится в ответе прокуратуры, опубликованном сегодня Светланой Анохиной на ее странице в Facebook.

При этом ведомство сочло введенный запрет нарушением законодательства и еще 27 января потребовала от руководства компании "Техспортсервис" его устранить. "Такие действия нарушают установленные государством гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола <...>, а также других обстоятельств. Кроме того, действующим законодательством запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности", - говорится в ответе прокуратуры.

К 20.10 мск 11 февраля эта публикация собрала 48 "лайков" и 13 комментариев.

Запрет вызвал резонанс в соцсетях, причем одни пользователи заявили о дискриминации женщин, а другие призвали уважать местные национальные и религиозные традиции. Женщинам запрещено посещать только один из двух бассейнов "Анжи Арены", заявили в спорткомплексе.

Ответ прокуратуры показывает несостоятельность аргументов тех, кто пытался оправдать запрет, указала Светлана Анохина. "Говорите, на пустом месте кипеш? Говорите, это частная лавочка - что хочет, то и делает? Говорите, мол, не хотел жи обидеть, просто для денег! Ну читайте. Особенно внимательно читайте про "устранение выявленных нарушений федерального законодательства"", - написала Анохина.

"Я же говорил на Конституцию надо давить. Прокуроры любят это самое пресловутое равенство прав и свобод. Много видел представлений на эту тему или как их эта бумажка называется, где они "реагируют"", - прокомментировал публикацию Анохиной пользователь соцсети Джамал Рабаданов.

На сайте прокуратуры Дагестана к 19.50 мск 11 февраля не появилось информации о представлении с требованием устранить допущенные руководством бассейна нарушения, а на сайте "Анжи Арены" и странице фитнес-центра спорткомплекса в соцсети Instagram отсутствует реакция на это предписание. При этом на сайте "Анжи Арены" не говорится об ограничениях для женщин при посещении 50-метрового бассейна.