Пользователи Facebook поспорили об ограничениях для женщин в "Анжи Арене"

21 января 2020, 19:58

Запрет на посещение женщинами бассейна в Каспийске является дискриминацией, заявила часть пользователей Facebook. Ограничение продиктовано национальными и религиозными традициями, которые следует уважать, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", крупнейший на Северном Кавказе бассейн, расположенный в Каспийске в спорткомплексе "Анжи Арена", с 20 января закрыл посещение для женщин.

Пользователь Facebook Яна Тихонова назвала ситуацию с бассейном "адской". "Красиво так - на территории РФ халифат, живущий по шариату", - написала она в комментарии к собственной публикации. К 19.58 мск 21 января эта публикация собрала 39 "лайков" и 28 комментариев. У Светланы Анохиной 5940 подписчиков.

"В 2020 году женщинам в светском государстве запрещают посещать бассейны. Это вообще как? <...> это просто прямое нарушение прав людей и законов РФ", - написала на своей странице в Facebook Анна Федорова.

"Вот я в Москве, а чувствую себя так, как будто мне пощечину дали", - прокомментировала ее публикацию Анастасия Кузина.

Комментаторы поспорили о допустимости таких запретов. "Отношение к ценностям других культур как к менее полноценным и менее достойным уважения, чем ваши - это расизм", - заявил Павел Канищев, обращаясь к автору поста. "Это их национальные и религиозные традиции. Они имеют право жить на своей земле по своим законам", - согласился с Канищевым Игорь Старков.

Анна Федорова ответила на это, что по крайней мере часть женщин в Дагестане возмущена запретом. "Дагестанские женщины, которые в Инстаграме "Анжи Арены" возмущаются - не имеют права жить так, как хотят? <...> пять процентов радикалов должны определять политику субъекта РФ?" - написала она.

Игорю Старкову возразила и Ольга Жабина. "Кому традиции и отношения в семье позволяют плавать в общем бассейне, будут ходить. Кому нет - пусть сидят дома", - высказалась пользователь Facebook.

"Мне нравится, что бассейн еще ничего не сказал ни про какие традиции, а наши фанаты традиций уже подтянулись", - отметила Елизавета Пономарева.

К 19.58 мск 21 января эта публикация собрала 109 "лайков" и 177 комментариев. У Анны Федоровой 3590 подписчиков.

Дагестанская активистка Светлана Анохина сопоставила закрытие бассейна и взгляды отдельных мусульманских проповедников. "Ну а чо, сказал же "адын брат", что лучший фитнес для женщины - это огород. А лучший бассейн, наверное, стирка, да?" - сыронизировала она сегодня на своей странице в Facebook.

"Что фитнес с ней (женщиной. - Прим. "Кавказского узла") сделает, что исправит? Пусть идет копает огород, пусть берет две коровы и доит корову - вот ей фитнес", - говорит богослов на видео "Магди хаджи Абидов про фитнес", опубликованном на Youtube-канале "Ислам в Дагестане" 27 ноября 2015 года.

"Вы зря смеетесь. Этот чувак - один из сотен по всему Дагестану, и они уже десятки лет мозолят мозги молодежи. Это работает. Случай с бассейном тому подтверждение", - прокомментировал одну из сегодняшних публикаций Анохиной Баци Магомедов. К 19.58 мск 21 января эта публикация собрала 12 "лайков" и 16 комментариев.

Юрист Исмаилов Марат высказал мнение, что запрет на посещение бассейна женщинами нарушает закон. "Хозяева есть и в кафе, и в маршрутке, и в гостинице. Они не вправе произвольно отказывать кому-либо в обслуживании. Дискриминационный подход ведь", - написал он.

Бывший пресс-секретарь УФАС Дагестана Natali Shkandiba увидела в запрете основание для жалобы. "Можно попробовать написать на них заяву. Что-то типа: раз они предоставляют услуги на условиях публичного договора (статья 426 ГК РФ), то они обязаны оказывать их каждому, кто обратится. Иными словами, не вправе устанавливать какие-либо ограничения для посетителей, создавать необоснованные преимущества, кроме отдельных категорий клиентов (инвалиды и другие граждане, к которым следует относиться с повышенным вниманием)", - прокомментировала она публикацию Анохиной.

Некоторые другие участники обсуждения сочли действия руководства бассейна правомерными. "Частный бассейн. Что хотят, то и не обслуживают! Беспонтовый шум", - написал Marat Kurbanov. "Тут, видимо, длинный бассейн, чтобы мужики могли дыхалку и выносливость качать и не врезаться в плавающих с детишками на одном месте мамочек. Они пытаются хотя бы мужчин заманить <...> Это обычный маркетинговый ход", - предположил Эмин Фатуллаев.

К 19.58 мск 21 января эта публикация собрала 283 "лайка" и 277 комментариев. У Светланы Анохиной 5940 подписчиков.

Минспорта Дагестана заявило, что не имеет никакого отношения к запрету. "Мы не курируем этот вопрос, это частная организация", - процитировало представителя ведомства РИА "Новости".

Объявления о запрете посещать бассейн на сайте "Анжи Арены", по состоянию на 19.58 мск 21 января, нет, а доступ к паблику bassein.arena ограничен.