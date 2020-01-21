Бассейн "Анжи Арены" закрыли для женщин

21 января 2020, 17:32

Руководство крупнейшего на Северном Кавказе бассейна, расположенного в Каспийске, отказалось от практики мужских и женских дней и полностью запретило посещать бассейн женщинам.

Информация о запрете на посещение бассейна женщинами была опубликована на странице bassein.arena в Instagram. "С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в публикации, скриншот которой опубликовали сегодня "Открытые медиа". По состоянию на 17.32 мск 21 января доступ к паблику bassein.arena ограничен.

Сотрудница спорткомплекса подтвердила, что женщин в бассейн больше не пускают. Причину запрета она не пояснила. "Я не знаю, почему. Так решил хозяин", - сказала она, отказавшись уточнить, кто является владельцем бассейна.

По словам сотрудницы администрации бассейна, подготовка к введению ограничений велась заранее - женщинам перестали продавать абонементы и дождались, когда истечет срок действия уже купленных, информировали "Открытые медиа".

Ранее в бассейне были женские и мужские дни. "К сожалению, женских дней нет - были до 21-го числа, это был последний женский день. <...> Решение руководства", - процитировало сотрудника бассейна РИА "Новости".

Бассейн "Анжи Арены" - самый большой на Северном Кавказе, говорится на сайте спорткомплекса. Его длина составляет 50 метров, глубина - от двух до четырех метров. В бассейне четыре дорожки. Объявления о запрете посещать бассейн на сайте "Анжи Арены" по состоянию на 17.32 мск 21 января нет. При этом там указано, что фитнес-клубе спорткомплекса есть женские и мужские дни.