Бассйен "Анжи Арены". Фото с сайта бассейна, https://anji-arena.ru/spa-tsentr-arena.html

21 января 2020, 17:32

Бассейн "Анжи Арены" закрыли для женщин

Руководство крупнейшего на Северном Кавказе бассейна, расположенного в Каспийске, отказалось от практики мужских и женских дней и полностью запретило посещать бассейн женщинам.

Информация о запрете на посещение бассейна женщинами была опубликована на странице bassein.arena в Instagram. "С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в публикации, скриншот которой опубликовали сегодня "Открытые медиа". По состоянию на 17.32 мск 21 января доступ к паблику bassein.arena ограничен.

Скриншот публикации о закрытии бассейна для женщин, https://openmedia.io/infometer/sportkompleks-anzhi-arena-zapretil-zhenshhinam-poseshhat-bassejn-rukovodit-im-doch-mera-derbenta/Сотрудница спорткомплекса подтвердила, что женщин в бассейн больше не пускают. Причину запрета она не пояснила. "Я не знаю, почему. Так решил хозяин", - сказала она, отказавшись уточнить, кто является владельцем бассейна.

По словам сотрудницы администрации бассейна, подготовка к введению ограничений велась заранее - женщинам перестали продавать абонементы и дождались, когда истечет срок действия уже купленных, информировали "Открытые медиа".

Ранее в бассейне были женские и мужские дни. "К сожалению, женских дней нет - были до 21-го числа, это был последний женский день. <...> Решение руководства", - процитировало сотрудника бассейна РИА "Новости".

Бассейн "Анжи Арены" - самый большой на Северном Кавказе, говорится на сайте спорткомплекса. Его длина составляет 50 метров, глубина - от двух до четырех метров. В бассейне четыре дорожки. Объявления о запрете посещать бассейн на сайте "Анжи Арены" по состоянию на 17.32 мск 21 января нет. При этом там указано, что фитнес-клубе спорткомплекса есть женские и мужские дни.

Примечание:

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