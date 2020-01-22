Ограничения для женщин в бассейне "Анжи Арены" привели к жалобам в прокуратуру

22 января 2020, 16:34

Три жительницы Дагестана подали в прокуратуру жалобы на то, что их лишили возможности посещать крупнейший бассейн Северного Кавказа, сообщила активистка Светлана Анохина. Женщинам запрещено посещать только один из двух бассейнов "Анжи Арены", заявили в спорткомплексе.

Как писал "Кавказский узел", крупнейший на Северном Кавказе бассейн, расположенный в Каспийске в спорткомплексе "Анжи Арена", закрыл посещение для женщин. Это вызвало резонанс в соцсетях, причем одни пользователи заявили о дискриминации женщин, а другие призвали уважать местные национальные и религиозные традиции.

"Правовая инициатива" поддержала обращения в прокуратуру

Шеф-редактор посвященного проблемам дагестанских женщин портала Daptar Светлана Анохина призвала местных жительниц жаловаться на руководство бассейна в прокуратуру. "Дорогие товарищи женщины, если есть те, кто, как и я, считает, что тут налицо дискриминация - пишите, скину образец заявы", - написала она 21 января на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день, в прокуратуру Дагестана обратились три жительницы Дагестана. "Уже отправлены три заявления - одно с адвокатом Ольгой Гнездиловой из "Правовой инициативы". А потом присоединились еще две барышни. Я думаю, что больше будет", - сказала Анохина. В заявлении женщины просят проверить, нет ли в действиях спорткомплекса "Анжи Арена" признаков административного правонарушения по статье "Дискриминация", сообщило сегодня "МБХ-медиа". Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для юридических лиц до 100 тысяч рублей штрафа.

Адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова подтвердила, что готова оказать юридическую помощь тем, кто лишился возможности посещать 50-метровый бассейн в Каспийске. "Если государство не захочет защитить обратившихся, можно говорить о нарушении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В частности статей, обязывающих власти принимать все меры по обеспечению их равных с мужчинами прав, в том числе права участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом и во всех областях культурной жизни", - процитировали Гнездилову 21 января "Кавказ.Реалии".

"Анжи Арена" объяснила запрет просьбами посетителей

В спорткомплексе "Анжи Арена" имеется второй бассейн, который могут посещать женщины, сообщил представитель спорткомплекса. "У нас функционируют два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй - он чуть меньше - только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей - как мужчин, так и женщин. Им так удобно", - процитировал его 21 января "Интерфакс".

В графике работы второго бассейна есть мужские и женские дни, пояснил представитель "Анжи Арены". "Мужчины посещают бассейн, который является самым большим на Северном Кавказе, а второй бассейн с меньшими размерами в соответствующие дни посещают как мужчины, так и женщины", - привел 21 января слова представителя спорткомплекса ТАСС.

Бассейн "Анжи Арены" - самый большой на Северном Кавказе, говорится на сайте спорткомплекса. Его длина составляет 50 метров, глубина - от двух до четырех метров. В бассейне четыре дорожки, говорится на сайте спорткомплекса. Информации о втором бассейне там нет.

На сайте прокуратуры Дагестана к 16.34 мск 22 января отсутствует информация о полученных жалобах и реакция на них. Объявления об ограничениях на посещение бассейна на сайте "Анжи Арены", по состоянию на 16.34 мск 22 января, нет, а доступ к паблику bassein.arena ограничен.