Светлана Анохина обратилась в полицию из-за угроз убийством

25 июля 2020, 05:04

Дагестанская журналистка Светлана Анохина получила угрозы от неизвестного, сославшегося на "указание разобраться с феминистками". Перед этим Анохина анонсировала создание группы экстренной помощи женщинам, которые подверглись домашнему насилию.

Неизвестный мужчина позвонил редактору журнала "Даптар" Светлане Анохиной по телефону 22 июля. Журналистка записала разговор с ним и опубликовала запись в Facebook.

Звонивший, убедившись, что Анохина слышит его речь, сообщил, что получил "указание разобраться со всеми феминистками". Журналистка предложила ему встретиться у здания Советского районного отдела полиции в Махачкале, на что собеседник заявил, что готов убить ее прямо у отдела полиции.

Светлана Анохина предложила звонившему назвать свое имя и фамилию. Тот представился "Далгатом Умахановым". Журналистка предупредила звонившего, что обратится в полицию и прокуратуру, приложив запись разговора.

Запись разговора Анохина опубликовала в группе "Южный форпост. Дагестан из нутрии (с)" в Facebook. 23 июля она отправила с сайта МВД по Дагестану заявление в полицию, опубликовав скриншот с отчетом об отправке обращения в комментариях к посту. В 23.47 мск 24 июля Анохина написала в той же группе, что к ней приходил дознаватель из Советского РОВД.

"Человек (угрожавший убийством - прим. "Кавказского узла") дозванивался старательно, раза четыре перезванивал, была очень плохая связь. Я чувствовала, что это за звонок, поэтому включила запись", - цитирует слова Анохиной вечером 24 июля "Эхо Москвы".

По словам журналистки, запись разговора уже передана следователю вместе с номером звонившего. Кроме того, Анохина в мессенджере отправила запись разговора на номер, с которого поступил звонок. Получив запись, владелец номера позвонил ей снова.

«Уже другим голосом он сказал, что это не он, он не знает, как такое могло случиться, потому что в это время он находился дороге, ехал из Москвы в Махачкалу. Но я не знаю программы, которые бы позволили заходить другим людям с твоего номера», - сказала журналистка. Она добавила, что хочет довести дело до конца, несмотря на то, что сомневается в серьезности угрозы.

За день до получения звонка с угрозой Светлана Анохина анонсировала на своей странице в Facebook запуск группы экстренной помощи женщинам, которые подверглись домашнему насилию. Она сообщила, что выбрано название для организации - группу решено назвать "Марем", в память о Марем Алиевой.

Как писал "Кавказский узел", жительница Ингушетии Марем Алиева бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой Алиевой.

25 сентября 2019 года стало известно, что ЕСПЧ объединил жалобу Елизаветы Алиевой на свое похищение с другой поданной ею жалобой на убийство сестры Марем Алиевой. По словам Гнездиловой, объединенная жалоба коммуницирована по статьям о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на уважение частной и семейной жизни, а также о запрещении дискриминации. В сентябре 2019 года адвокат Ольга Гнездилова констатировала, что дело об убийстве Марем Алиевой остается нераскрытым.