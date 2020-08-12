Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада

12 августа 2020, 17:24

Два дома в селении Хебда, в которых проживали 14 человек, повреждены в результате камнепада. Семья из восьми человек расселена у родственников, сообщило МЧС.

По данным ведомства, камнепад произошел в Шамильском районе Дагестана. "В селении Хебда повреждения получили 2 домовладения. Пострадавших нет, в домах люди не находились. Всего в домах проживали 14 человек, из них 8 детей", - проинформировало ГУ МЧС по республике.

Один дом в результате камнепада стал непригодным для проживания. "Семья из 8 человек, в том числе 4 детей, расселена по родственникам. Других последствий камнепада нет", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 июля скальная порода обрушилась на дорогу Хебда - Тлярата. При обрушении погиб водитель экскаватора. Дорожникам понадобилось почти три недели, чтобы восстановить автомобильное сообщение. Все это время жителям сел Тлярата и Бежта приходилось ездить в объезд, делая крюк в 150 километров. К 11 августа движение по дороге было восстановлено.