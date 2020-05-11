Обвал горной породы в Дагестане. Фото: скриншот со страницы mchsdagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/CAA3-Q_HT8O/

11 мая 2020, 00:44

Семь дагестанских сел остались без автомобильного сообщения после камнепада

Автомобильное сообщение с семью населенными пунктами Рутульского района Дагестана заблокировано после камнепада, вызванного проливными дождями, сообщило управление МЧС по республике.

Информация о сходе горной породы между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш поступила спасателям в 17.00 мск 10 мая. 

"В Рутульском районе [...] в результате проливных дождей произошел сход горной породы на автодорогу внутрирайонного значения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице республиканского управления МЧС в Instagram.Фото: скриншот со страницы mchsdagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/CAA3-Q_HT8O/

Работы по расчистке дорожного полотна планируется начать сегодня в 09.00 мск, добавили в ведомстве.

Автомобильное сообщение заблокировано в семи населенных пунктах Рутульского района, в которых проживают более 3 100 человек и находится 20 соцобъектов, сообщил ТАСС.

Как сообщалось, обильный снег, выпавший 10 мая в Джейрахском районе Ингушетии, заблокировал автомобильное движение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в дагестанском селе Рутул ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра составит 1 метр в секунду. Днем 11 мая осадки не прекратятся, температура повысится до +5 градусов, скорость ветра усилится до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин", "Минэнерго отчиталось о частичной ликвидации последствий аварий в Дагестане", "Власти списали на непогоду задержку с подачей воды в село Харахи". 

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