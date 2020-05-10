Снегопад в Ингушетии. Фото: скриншот со страницы batir_hamathanov_ingavtodor в Instagram https://www.instagram.com/p/CAAFcBMoSQN/

10 мая 2020, 22:10

В Джейрахском районе Ингушетии снегопад заблокировал автодороги

Обильный снегопад заблокировал автомобильное движение в Джейрахском районе Ингушетии, дорожные службы республики устраняют последствия непогоды.

Снег выпал в горном районе Ингушетии сегодня утром, в результате чего "засыпало автомобильные дороги". 

"В настоящее время подключено Джейрахское ДРСУ для расчистки дорог. Убедительно просим вас соблюдать скоростной режим, без особой необходимости не выезжать на дорогу", - прокомментировал ситуацию руководитель ГУ "Ингушавтодор" Батыр Хаматханов.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео последствий непогоды. На видео видно, что покров снега составляет не менее 5 см.Камнепад в Ингушетии. Фото: скриншот со страницы batir_hamathanov_ingavtodor в Instagram https://www.instagram.com/p/CAAFcBMoSQN/

Позже Хаматханов сообщил, что "в Джейрахском районе, где сегодня утром выпал снег, рабочие убирают валуны после камнепада". Он также опубликовал соответствующее видео, добавив, что расчисткой дорог занимаются не менее 10 работников. 

По состоянию на 22.00 мск на сайте и страницах управления МЧС по Ингушетии нет информации о снегопаде и камнепаде в Джейрахском районе. 

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в связи с ухудшением погоды в Грузии был закрыт выезд из Северной Осетии через "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в ингушском селе Джейрах ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре - 0 градусов, скорость ветра составит 1 метр в секунду. Завтра, 11 мая, осадки не прекратятся, температура повысится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех машин", "Штормовое предупреждение объявлено в Ингушетии", "МЧС объявило о лавиноопасности в горах Северной Осетии и Ингушетии".  

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