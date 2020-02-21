Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех машин

21 февраля 2020, 09:31

Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автомобилей, сообщило МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за гололеда на территории Грузии и угрозы схода лавин проезд через КПП "Верхний Ларс" для грузовиков был 19 февраля ограничен.

"Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств", – сообщило 21 февраля на своем сайте МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 07.50 мск дорога на выезд из Грузии свободна. На выезде из России видна длинная очередь грузовиков.

Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, сказано на сайте "Край земли".

Пользователи соцсетей подтвердили беспрепятственный проезд через "Верхний Ларс". "Дорога открыта, таможни пустые, снега нет", – написал в 06.00 мск пользователь John Smit в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в соцсети Вконтакте. "Обстановка по кайфу, дорога открыта", – подтвердил в 06.00 мск Рома Иванов.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -1 градус, ветер дует со скоростью 6 метров в секунду. Ночью похолодает до -4, ветер усилится до 11 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.