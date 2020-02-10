Очередь на "Верхнем Ларсе" увеличилась до 1098 машин

10 февраля 2020, 13:10

1322 человека ожидают сегодня в очереди на Военно-Грузинской дороге, закрытой 7 февраля в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта с утра 7 февраля. К 8 февраля на российской стороне границы скопились 1005 транспортных средств: 940 грузовиков, 60 пассажирских автомобилей, автобус и четыре микроавтобуса.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Военно-Грузинская автодорога остается закрытой для всех видов автотранспортных средств в связи с плохими погодными условиями на территории Грузии, сообщило сегодня ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

"По состоянию на 10:00 мск [10 февраля], на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс наблюдается скопление техники в количестве 1098 единиц, из которых 950 большегрузов и 148 легковых автомобилей. Всего 1322 человека", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

По данным МЧС, в районе населенного пункта Верхний Ларс действуют два пункта обогрева.

Пользователи соцсети "Вконтакте" делятся сообщениями о том, что к участку дороги проезжает снегоуборочная техника. "Сегодня откроют, говорят. Дорогу чистят", - отметила Ольга Баранова в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"...сегодня днем откроют!", - выразил уверенность Ашот Хачатурян.

"Мы через Баку из Тбилиси доехали за 42 часа до Москвы, от порога до порога", - написал, комментируя закрытие Военно-Грузинской дороги, пользователь под ником Музыкант Музыкальный.

"... Многие ждут в отелях. В Гудаури около 50 машин ждут открытия границы. Говорят, что после Гудаури к границе еще "сотни" машин. Это те, которые оказались в "зимнем плену"", - сообщил Билли Бонс.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 13.00 мск 8 февраля контроль не проходят машины ни на российской, ни на грузинской стороне. При этом со стороны России видна очередь из грузовиков и легковых машин. При выезде из Грузии дорога свободны. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -15 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. Вечером температура понизится до -22, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.