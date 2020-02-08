Более тысячи человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе"

08 февраля 2020, 12:39

Водители и пассажиры 940 грузовиков, 60 машин и пяти автобусов ожидают открытия проезда в Грузию на российской стороне границы.

Как сообщал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта с утра 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

К сегодняшнему дню на российской стороне границы скопились 940 грузовиков, 60 пассажирских автомобилей, автобус и четыре микроавтобуса, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на данные спасателей России и Грузии.

Из-за ухудшения погодных условий введены ограничения и на дороге Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к грузино-армянской границе - там запрещено движение грузовиков, сообщило также издание.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 12.39 мск 8 февраля контроль не проходят машины ни на российской, ни на грузинской стороне. При этом со стороны России видны параллельные очереди грузовиков и легковых машин. При выезде из Грузии очереди нет. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

"Жесть ситуация, просто снег валит, все стоят", - написал в 8.14 мск 8 февраля Арсен Закарьяев в паблике соцсети "ВКонтакте" "ситуация на КПП "Верхний Ларс"".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем, а также в ночь на 9 февраля в грузинском селе Степанцминда ожидаются умеренные осадки, температура -13 градусов.Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.