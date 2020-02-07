Очередь из машин на Военно-Грузинской дороге. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

07 февраля 2020, 10:30

Военно-Грузинская дорога закрыта в связи с непогодой

Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех машин в связи с ухудшением погодных условий в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля с 20.00 мск в связи с ухудшением погоды в Грузии был запрещен выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии. Вечером 6 февраля проезд был открыт после расчистки дорожного полотна.

Участок дороги Владикавказ - Ларс закрыт сегодня с 08.30 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 10.20 мск 7 февраля выстроилась очередь из грузовых и легковых автомобилей на дороге из России в Грузию. На выезде из Грузии в Россию дорога свободна. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 8 февраля в грузинском селе Степанцминда днем и вечером ожидаются осадки при температуре -13, скорость ветра составит 6 и 9 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

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