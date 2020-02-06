Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

06 февраля 2020, 21:48

Ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге сняты после расчистки дорожного полотна, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в 20.00 мск 5 февраля в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога была открыта сегодня с 20.00 мск для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна и обеспечения безопасного проезда, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 21.40 мск 6 февраля выстроилась очередь из грузовиков на дороге из России в Грузию, на самом контрольно-пропускном пункте видны только легковые машины. На выезде из Грузии в Россию дорога пустая, наблюдается скопление легковых автомобилей на КПП. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.