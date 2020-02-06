Военно-Грузинская дорога. Фото: пресс-служба МЧС России ГУ по Чеченской Республике https://95.mchs.gov.ru/

06 февраля 2020, 21:48

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге сняты после расчистки дорожного полотна, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в 20.00 мск 5 февраля в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога была открыта сегодня с 20.00 мск для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна и обеспечения безопасного проезда, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 21.40 мск 6 февраля выстроилась очередь из грузовиков на дороге из России в Грузию, на самом контрольно-пропускном пункте видны только легковые машины. На выезде из Грузии в Россию дорога пустая, наблюдается скопление легковых автомобилей на КПП. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 февраля 2020, 22:05

06 февраля 2020, 21:24

06 февраля 2020, 20:36

  • Суд отказался назначать штраф главе "Мемориала"

    Тверской суд Москвы не счел нужным наказывать председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского штрафом за отсутствие маркировки "иностранного агента" в блоге организации на сайте "Эха Москвы".

06 февраля 2020, 20:26

06 февраля 2020, 20:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи