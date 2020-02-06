Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

06 февраля 2020, 12:54

Выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 31 января по Военно-Грузинской дороге был закрыт проезд всех видов транспорта. Движение всех видов автотранспорта было полностью возобновлено 2 февраля.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ограничения для большегрузных машин на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" введены 5 февраля в 20.00 мск, сообщила пресс-служа Управления МЧС по Северной Осетии. Ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии по рекомендации полиции этой страны, сообщается сегодня на сайте ведомства.

В Грузии в связи со снегопадом запрещено движение транспорта с прицепами и полуприцепами по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, пишет "Sputnik – Грузия" со ссылкой на сообщение Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Согласно изображению с веб-камер на 12.45 мск 6 февраля видна очередь из грузовых автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Ларс"на выезде из России в Грузию. На выезде из Грузию в Россию очередей не наблюдается. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля три человека пострадали из-за схода лавины на участке автодороги Мцхета - Степанцминда - Ларс. Гражданка России погибла, граждане Грузии и Армении получили травмы.