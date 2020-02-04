04 февраля 2020, 23:57

Три человека стали жертвами схода лавины в Грузии

Пассажирка автомобиля погибла, водитель и еще один пассажир получили травмы при сходе лавины на автодороге в районе поселка Степанцминда в Грузии.

Авария произошла в 20.30 по местному времени (19.30 мск) на участке автодороги Мцхета-Степацминда-Ларс.

 "В результате схода лавины, в ущелье упал автомобиль, в котором находились три человека", - сказал в телеэфире "Рустави 2" сотрудник полиции Тумур Мониява, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В результате аварии один человек погиб, двое доставлены в медучреждения. Водитель получил травму нижних конечностей, его доставили в Центр неотложной помощи в Гудаури. Его состояние стабильное, врачи подозревают у него перелом бедра, передает со ссылкой на сотрудника Гудаурского центра неотложной медицинской телеканал. Сотрудник медучреждения также рассказал, что пострадавший будет отправлен в столицу Грузии. "Мы вызвали травматолога из Тбилиси", - сказал он. Второго пострадавшего доставили в Центр экстренной помощи Казбеги, передает телеканал.

Погибшая - гражданка России, травмы получили гражданине Грузии и Армении, информирует со ссылкой на сотрудника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии ТАСС.

В связи с ухудшением погодных условий в Грузии с 18.20 мск 3 февраля Военно-грузинская дорога закрыта для движения грузовиков, легковым машинам проезд разрешен, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в январе спасатели вытащили из снега российского туриста, попавшего под лавину на горнолыжном курорте в Сванетии.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда облачно, слабый дождь, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. 5 февраля днем потеплеет до -1 градуса, ветер усилится до 23 метров в секунду, будет идти умеренный дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Закрыто движение по Транскаму", "Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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