Военно-Грузинская дорога полностью открыта

02 февраля 2020, 21:05

Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс" разрешено.

Как писал "Кавказский узел", с 11.00 мск 31 января движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено. По состоянию на 09.00 мск 1 февраля проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидали 434 человека на 315 автомобилях, 95 из которых - легковые. Сегодня с 11.40 мск после расчистки дороги проезд легкового транспорта был открыт.

Движение на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России возобновлено с 20.00 мск, проинформировало сегодня МЧС Северной Осетии на своем сайте.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех автотранспортных средств", - сказано в сообщении.

В то же время ведомство "настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, сказано в справке о Военно-Грузинской дороге на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, которые решили поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" (по состоянию на 21.00 мск) на границе со стороны России видна очередь грузовиков и легковых авто. Машины проходят контроль по обе стороны границы. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, указано на сайте "Край земли".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда температура воздуха понизится до -9 градусов, скорость ветра - 7 метров в секунду, осадков не предвидится. 3 февраля днем потеплеет до -3 градусов, ветер усилится до 14 м/с, будет облачно. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.