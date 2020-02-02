Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

02 февраля 2020, 12:26

Ограничения на проезд через КПП "Верхний Ларс" частично сняты после расчистки дороги, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 11.00 мск 31 января движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено. По состоянию на 09.00 мск 1 февраля проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидали 434 человека на 315 автомобилях, 95 из которых - легковые.

Проезд легкового транспорта по участку трассы Владикавказ – Ларс в направлении из России открыт с 11. 40 мск после расчистки дороги, сообщило сегодня Главное управление МЧС России по Северной Осетии на своем сайте. Для большегрузов ограничения сохраняются, отмечается в сообщении.