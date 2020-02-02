02 февраля 2020, 12:26
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин
Ограничения на проезд через КПП "Верхний Ларс" частично сняты после расчистки дороги, сообщило МЧС Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", с 11.00 мск 31 января движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено. По состоянию на 09.00 мск 1 февраля проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидали 434 человека на 315 автомобилях, 95 из которых - легковые.
Проезд легкового транспорта по участку трассы Владикавказ – Ларс в направлении из России открыт с 11. 40 мск после расчистки дороги, сообщило сегодня Главное управление МЧС России по Северной Осетии на своем сайте. Для большегрузов ограничения сохраняются, отмечается в сообщении.
Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, которые решили поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -4 градуса, ветер дует со скоростью 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -9 градусов, ветел усилится до 7 метров в секунду, осадки не ожидаются. 3 февраля днем потеплеет до -3 градусов, ветер усилится до 14 метров в секунду, будет облачно. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.