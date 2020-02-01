Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе"

01 февраля 2020, 13:36

315 автомобилей скопились на российской стороне Военно-Грузинской дороги, закрытой из-за опасности схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", движение и по Военно-Грузинской дороге было закрыто с 11.00 мск 31 января.

По состоянию на 9.00 мск 1 февраля проезда по Военно-Грузинской дороге ожидали 434 человека на 315 автомобилях, 95 из которых - легковые. На трассе развернуты стационарные пункты обогрева и питания, а также один подвижный пункт обогрева, со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии сообщил "Интерфакс".

В Северной Осетии до вечера 2 февраля продлено предупреждение о лавиноопасности в горных районах, сообщил на своем сайте региональный главк МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По словам пограничников, граница будет открыта не раньше сегодняшнего вечера. "На границе сказали, что вечером всех пропустят", - написала сегодня Ирина Дубова в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс"" в соцсети "ВКонтакте".

"Я лично звонила в МЧС Грузии. Ответили, что сегодня нет никакого шанса", - возразила ей Лаура Гаглоева. "А я только что позвонила на границу Грузии, сказали, сегодня не откроют 100%", - сообщила Ольга Иванова. "Сестра в Тбилиси звонила на грузинскую таможню. Сказали, сегодня вряд ли откроют", - добавил Виктор Сидоров.

Сегодня из-за лавинной опасности и снегопада был закрыт проезд и по Транскавказской магистрали между Россией и Южной Осетией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском селе Степанцминда сегодня без осадков, температура -5 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 2 февраля осадков также не ожидается, скорость ветра останется прежней, температура понизится до -12 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.