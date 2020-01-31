Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин

31 января 2020, 16:34

Проезд всех видов транспорта через КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии временно прекращен с сегодняшнего утра.

Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и КПП "Верхний Ларс" закрыт с 11.00 мск из-за невозможности обеспечить безопасность проезда, сообщило сегодня МЧС.

Решение принято "с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении на сайте Управления МЧС по Северной Осетии. В другом сегодняшнем сообщении на сайте ведомства содержится предупреждение о лавиноопасности в период с 31 января по 1 февраля в горных районах, расположенных выше 2000 метров над уровнем моря.

Движение закрыто и на грузинском участке Военно-Грузинской дороги, между Степанцминдой и Ларсом. Причина - угроза схода лавин, со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии информировал сегодня "Sputnik-Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" (по состоянию на 16.34 мск 31 января) контроль не проходят машины ни с российской, ни на грузинской стороне. При этом со стороны России видны параллельные очереди грузовиков и легковых машин. При выезде из Грузии очереди нет. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".