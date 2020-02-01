Расчистка Транскама. 1 февраля 2020 года. Фото пресс-службы МЧС Южной Осетии, https://www.facebook.com/mhsryo/photos/pcb.540727769912336/540727726579007/?type=3&theater

01 февраля 2020, 10:12

Закрыто движение по Транскаму

Транскавказская автомагистраль между Россией и Южной Осетией закрыта для всех видов транспорта после схода лавин.

Запрет на проезд введен сегодня с 8.30 (7.30 мск). "В горах продолжается сильный снегопад, на северном портале Рокского тоннеля сошли лавины", - сообщили спасатели.

Движение через Рокский тоннель прекращено в обоих направлениях, со ссылкой на пресс-службу МЧС Южной Осетии сообщило сегодня агентство "Рес".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Информацию о запрете на движение через Рокский тоннель подтвердило сегодня на своем сайте и управление МЧС России по Северной Осетии. В публикации отмечается, что ограничения введены в соответствии с рекомендацией противолавинной службы. "Главное управление МЧС России по РСО-Алания настоятельно рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире +1, без осадков, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. Ночью температура упадет до -3 градусов, ветер ослабнет до 3 м/с, осадки также не прогнозируются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Отметим, что с 11.00 мск 31 января из-за опасности схода лавин было закрыто движение и по Военно-Грузинской дороге.

Примечание:

"Движение по Транскаму возобновлено", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

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