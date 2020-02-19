Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

19 февраля 2020, 15:38

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен после ухудшения погоды, ограничений для легковых машин и автобусов нет.

Как сообщал "Кавказский узел", проезд для большегрузов по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс был закрыт с 12.30 мск 18 февраля, вечером того же дня эти ограничения были сняты.

С 10.00 мск проезд для большегрузов через КПП на российской стороне границы вновь закрылся, с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

"На территории Грузии гололед и угроза схода лавин. Проезда ожидают 335 большегрузов", - процитировала сегодня сообщение пресс-службы ведомства "Основа".

Дорога закрыта и на выезд из Грузии, со ссылкой на грузинский департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 15.38 мск дорога на выезд из Грузии свободна, машин на КПП нет. На выезде из России видна длинная очередь фур, досмотр на КПП проходят только легковые машины. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечено на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -1 градус, ветер дует со скоростью 6 метров в секунду. Ночью похолодает до -4, ветер усилится до 11 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.