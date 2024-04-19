Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

19 апреля 2024, 13:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ремонтом трассы.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии. Ограничения были сняты в тот же день после расчистки дороги.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс – в направлении на выезд из России запрещен с 10.30 мск, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено в связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии с учётом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.