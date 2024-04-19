Грузовик на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба МЧС https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4627696

19 апреля 2024, 13:25

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ремонтом трассы.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии. Ограничения были сняты в тот же день после расчистки дороги.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс – в направлении на выезд из России запрещен с 10.30 мск, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено в связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии с учётом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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