09 февраля 2020, 13:08

Движение по трассе к армянской границе восстановлено в Грузии

Движение по трассе к границе с Арменией, приостановленное после снегопада, открыто для всех видов автотранспорта, сообщил сегодня департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля стало известно, что в Грузии из-за ухудшения погоды были введены ограничения на дороге Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией. На трассе было запрещено движение грузовиков.

Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые были закрыты для большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает сегодня департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, после расчистки дорог Ахалцихе - Ниноцминда (к границе с Арменией) и Ахалкалаки - Карцахи (к границе с Турцией) движение всех видов автотранспорта свободно, пишет "Интерфакс".

Движение на участке Гудаури - Коби международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей в направлении России, остается закрытым, информирует агентство.

Напомним, что выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта с утра 7 февраля. Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за снегопада", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

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