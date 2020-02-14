14 февраля 2020, 15:42

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

После расчистки Военно-Грузинской дороги открыт проезд для грузовиков, запрещенный с 12 февраля.

"Кавказский узел" сообщал, что движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было закрыто с 7 февраля до утра 12 февраля. Вечером того же дня движение большегрузов снова было запрещено.

Сегодня в 11.00 в связи с расчисткой грузинской части трассы все ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге были сняты. Решение принято с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отчиталось на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд для машин с прицепом и полуприцепом открыт и в сторону России. Большегрузы и автобусы, рассчитанные на более чем 30 пассажиров, проезжают опасный участок через лавинозащитные тоннели, передал сегодня информацию грузинского департамента автомобильных дорог "Sputnik Грузия".

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс", 14 февраля 2020 года. Левая колонка камер отображает ситуацию на въезде в Россию из Грузии, правая - на выезде из России. https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 15.42 мск 14 февраля пограничный контроль проходят машины как со стороны России, так и со стороны Грузии. С грузинской стороны на КПП видны сразу несколько фур. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -11 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 15 февраля прогнозируются осадки и похолодание до -13 градусов. Ветер, напротив, ослабнет до 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"На Военно-Грузинской дороге введены ограничения проезда из-за снегопада", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Закрыто движение по Транскаму и Военно-Грузинской дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 февраля 2020, 15:26

  • Ахмед Нальгиев пожаловался на ухудшение самочувствия в СИЗО

    Участник мартовского митинга в Магасе Ахмед Нальгиев заявил в суде о болях в животе и вновь пожаловался на неоказание медопомощи в СИЗО. Адвокат сообщил об игнорировании жалоб Нальгиева руководством изолятора и анонсировал обращение в прокуратуру.

14 февраля 2020, 14:52

14 февраля 2020, 13:37

  • Уроженец Ингушетии осужден за подготовку теракта на мундиале

    Суд признал уроженца Ингушетии Ислама Картоева виновным в причастности к запрещённой в России судом террористической организации "Исламское государство" и подготовке теракта во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Картоев приговорен к 14 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда.

14 февраля 2020, 13:29

14 февраля 2020, 12:42

  • «Неотложка» прекратила деятельность после давления силовиков

    Волонтеры «Неотложки» сделают сегодня последнюю передачу арестованным ингушским активистам, после чего деятельность проекта будет прекращена, сообщил глава группы Борис Кодзоев. Эта новость вызвала сожаление у родственников заключенных активистов, а пользователи Facebook сообщили о предсказуемости решения.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи