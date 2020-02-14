Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

14 февраля 2020, 15:42

После расчистки Военно-Грузинской дороги открыт проезд для грузовиков, запрещенный с 12 февраля.

"Кавказский узел" сообщал, что движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было закрыто с 7 февраля до утра 12 февраля. Вечером того же дня движение большегрузов снова было запрещено.

Сегодня в 11.00 в связи с расчисткой грузинской части трассы все ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге были сняты. Решение принято с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отчиталось на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд для машин с прицепом и полуприцепом открыт и в сторону России. Большегрузы и автобусы, рассчитанные на более чем 30 пассажиров, проезжают опасный участок через лавинозащитные тоннели, передал сегодня информацию грузинского департамента автомобильных дорог "Sputnik Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 15.42 мск 14 февраля пограничный контроль проходят машины как со стороны России, так и со стороны Грузии. С грузинской стороны на КПП видны сразу несколько фур. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -11 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 15 февраля прогнозируются осадки и похолодание до -13 градусов. Ветер, напротив, ослабнет до 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.