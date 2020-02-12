Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

12 февраля 2020, 21:36

Военно-Грузинская закрыта для грузовиков

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погодных условий в Грузии.

"Кавказский узел" сообщал, что Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для большегрузов с 7 февраля до сегодняшнего дня. До 10 февраля также действовал запрет на проезд легковых машин. Ограничения для грузовиков были сняты сегодня в 08.45 мск.

С 20.50 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии проезд на участке Владикавказ - Ларс вновь закрыт для большегрузных автотранспортных средств, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 21.30 мск, видна очередь из грузовиков на выезде из России в Грузию. В противоположном направлении очереди не наблюдается. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура составит -13 градусов, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 13 февраля также без осадков, температура повысится до -11 градусов, ветер усилится до 11 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

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