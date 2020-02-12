Военно-Грузинская дорога. Фото: courtesy of Georgian Road Department

12 февраля 2020, 11:59

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Проезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе возобновлен спустя пять дней после закрытия.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 7 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта. 10 февраля КПП "Верхний Ларс" открыли для легковых машин. Уже к утру 10 февраля на российской стороне границы скопились 950 большегрузов.

Сегодня в 8:45 мск были сняты все ограничения на проезд по трассе Владикавказ - Ларс. Решение об этом было принято после расчистки трассы на грузинской стороне, в соответствии с рекомендациями пограничной полиции Грузии, сообщило на своей сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд для машин с прицепом и полуприцепом открыт и на грузинском участке Военно-Грузинской дороги. С 7 февраля там также скопились сотни трейлеров. Большегрузы и автобусы, рассчитанные на более чем 30 пассажиров, проезжают опасный участок через лавинозащитные тоннели, со ссылкой на грузинский департамент автомобильных дорог сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс", 12 февраля 2020 года. Левая колонка камер отображает ситуацию на въезде в Россию из Грузии, правая - на выезде из России. https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 11.59 мск 12 февраля пограничный контроль проходят машины, въезжающие со стороны Грузии. Камера, установленная на российской стороне, не работает.

Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -9 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 13 февраля похолодает до -13, осадков также не ожидается, ветер стихнет до 9 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 февраля 2020, 12:38

12 февраля 2020, 11:09

12 февраля 2020, 10:11

  • Дума Грозного объявила конкурс на вакансию мэра

    Депутаты гордумы Грозного поздно вечером 11 февраля объявили конкурс на должность мэра, которая освободилась после перехода Ибрагима Закриева в администрацию главы Чечни. Врио мэра назначен первый замглавы города Иса Хаджимурадов.

12 февраля 2020, 09:54

  • Житель Аксая осужден за осквернение памятника жертвам Холокоста

    Суд назначил обязательные работы Вячеславу Котенко, признанному виновным в вандализме после осквернения памятника жертвам Холокоста в Волгоградской области. Суд установил, что житель Аксая не был антисемитом, сказала председатель Волгоградского еврейского общинного центра.

12 февраля 2020, 09:03

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи