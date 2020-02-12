Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

12 февраля 2020, 11:59

Проезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе возобновлен спустя пять дней после закрытия.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 7 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта. 10 февраля КПП "Верхний Ларс" открыли для легковых машин. Уже к утру 10 февраля на российской стороне границы скопились 950 большегрузов.

Сегодня в 8:45 мск были сняты все ограничения на проезд по трассе Владикавказ - Ларс. Решение об этом было принято после расчистки трассы на грузинской стороне, в соответствии с рекомендациями пограничной полиции Грузии, сообщило на своей сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд для машин с прицепом и полуприцепом открыт и на грузинском участке Военно-Грузинской дороги. С 7 февраля там также скопились сотни трейлеров. Большегрузы и автобусы, рассчитанные на более чем 30 пассажиров, проезжают опасный участок через лавинозащитные тоннели, со ссылкой на грузинский департамент автомобильных дорог сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 11.59 мск 12 февраля пограничный контроль проходят машины, въезжающие со стороны Грузии. Камера, установленная на российской стороне, не работает.

Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -9 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 13 февраля похолодает до -13, осадков также не ожидается, ветер стихнет до 9 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.