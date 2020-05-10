Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

10 мая 2020, 12:28

Выезд из Северной Осетии через "Верхний Ларс" закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за снегопада выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге был ограничен 22 апреля, утром 24 апреля проезд открыли.

С 9.10 мск сегодня 10 мая 2020 года запрещено движение автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня на своем сайте Главное управление МЧС по Северной Осетии. Ограничения связаны с "ухудшением погодных условий на территории Грузии", отмечается в сообщении.

Согласно изображению с веб-камер на 11.55 мск сегодня на выезде из России в Грузию видна колонна из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги, на въезде в Россию очередей нет. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".