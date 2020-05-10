10 мая 2020, 12:28

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Выезд из Северной Осетии через "Верхний Ларс" закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за снегопада выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге был ограничен 22 апреля, утром 24 апреля проезд открыли.

С 9.10 мск сегодня 10 мая 2020 года запрещено движение автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня на своем сайте Главное управление МЧС по Северной Осетии. Ограничения связаны с "ухудшением погодных условий на территории Грузии", отмечается в сообщении.

Скриншот изображения с камеры на сайте на сайте "Край земли" https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html.

Согласно изображению с веб-камер на 11.55 мск сегодня на выезде из России в Грузию видна колонна из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги, на въезде в Россию очередей нет. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда в течение дня наблюдаются умеренные осадки из дождя и снега при температуре - 3 градуса, скорость ветра составит 2 метра в секунду. Ночью ожидается, что осадки не прекратятся, температура повысится до -2 градусов, скорость ветра останется прежней. 11 мая ожидается переменная облачность со слабым дождем  и снегом, температура повысится до 0 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

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