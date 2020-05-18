Четыре человека погибли при падении машины в обрыв в Дагестане

18 мая 2020, 23:04

Автомобиль упал в обрыв на автодороге Тлядал - Бежта - Кидеро из-за камнепада, четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 19-м километре автодороги. В машине, упавшей в обрыв, находились пять человек - 39-летний водитель, три пожилые женщины и 16-летняя девушка.

"Все, кроме девушки, погибли. Она доставлена в больницу", - цитирует сегодня представителя МВД Дагестана ТАСС.

По данным источника в силовых структурах республики, состояние госпитализированной оценивается как тяжелое.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2019 года машина упала с восьмиметрового обрыва после камнепада на автодороге Агвали - Кидеро в Дагестане, водитель и двое пассажиров погибли.