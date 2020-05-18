18 мая 2020, 23:04
Четыре человека погибли при падении машины в обрыв в Дагестане
Автомобиль упал в обрыв на автодороге Тлядал - Бежта - Кидеро из-за камнепада, четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщили в МВД.
По данным ведомства, авария произошла на 19-м километре автодороги. В машине, упавшей в обрыв, находились пять человек - 39-летний водитель, три пожилые женщины и 16-летняя девушка.
"Все, кроме девушки, погибли. Она доставлена в больницу", - цитирует сегодня представителя МВД Дагестана ТАСС.
По данным источника в силовых структурах республики, состояние госпитализированной оценивается как тяжелое.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2019 года машина упала с восьмиметрового обрыва после камнепада на автодороге Агвали - Кидеро в Дагестане, водитель и двое пассажиров погибли.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Махачкалинцы назвали условия безопасного проезда вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане".
19 мая 2020, 04:29
-
Власти Волгоградской области озвучили данные об очагах коронавируса в больницах
Около ста сотрудников медучреждений заразились коронавирусом, сообщил замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он рассказал об очагах инфекции в Михайловке, Николаевке, Иловле и Волгограде. Врачи пожаловались, что плохо информированы о пациентах, которые поступают в больницы, будучи зараженными коронавирусом.
19 мая 2020, 03:52
-
Обитатели обсерватора в Сочи пожаловались на ухудшение самочувствия после объявления голодовки
Жители Санкт-Петербурга Василиса Агеева и Василий Усманов, которые объявили голодовку в знак протеста против условий проживания в сочинском обсерваторе, пожаловались на головные и желудочные боли, слабость и головокружение.
19 мая 2020, 03:44
-
Отменены массовые мероприятия в честь Ураза-байрама для жителей Кабардино-Балкарии
Муфтият Кабардино-Балкарии призвал мусульман отпраздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещать кладбища и не ходить в гости в условиях ограничений из-за эпидемии.
19 мая 2020, 02:53
-
Кубанские предприниматели возложили на губернатора ответственность за убытки из-за карантина
Бизнесмены в Краснодарском крае оспорили постановление губернатора о введении в регионе карантина. Опрошенные «Кавказским узлом» фермеры указали на невозможность реализовать продукцию после ограничени на передвижение между регионами.
19 мая 2020, 02:04
-
Оперштаб Абхазии пригрозил пациенту с COVID-19 разглашением данных о его болезни
Пост в Facebook одного из пациентов о лечении от коронавируса в гудаутской больнице вызвал возмущение оперштаба Абхазии и врачей. Автору поста напомнили об уголовной ответственности за клевету и пригрозили разглашением его личных данных.
-
18 мая 2020, 21:11
Сергокалинский район вошел в пятерку лидеров по числу случаев COVID-19 в Дагестане
-
18 мая 2020, 17:55
Грузинский бизнесмен Георгий Руруа оставлен под арестом
-
18 мая 2020, 16:13
Представители спортклуба в Волгограде заявили о серии задержаний во время сноса конюшен
-
18 мая 2020, 07:532
Прокуратура заинтересовалась жалобами врачей в Буйнакске
-
18 мая 2020, 05:531
Сотрудники больницы в Армавире выступили в защиту главврача
-
18 мая 2020, 03:551
Жители Сочи пожаловались на застройку детских площадок
-
18 мая 2020, 20:33
Суд в Ростове-на-Дону продлил арест троим Свидетелям Иеговы*
-
18 мая 2020, 18:40
Отменены решения судов о снятии домашнего ареста с Татьяны Быковской
-
18 мая 2020, 11:14
Количество умерших от коронавируса в Армении достигло 61
-
18 мая 2020, 09:32
Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта
-
18 мая 2020, 08:47
Две новых смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы на Ставрополье
-
18 мая 2020, 06:50
Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 36
-
17 мая 2020, 19:14
Три пациента с коронавирусом умерли в Азербайджане за сутки
-
17 мая 2020, 17:36
Украина экстрадировала в Грузию соратника Умара аш-Шишани
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
18 мая 2020, 22:34
Сотрудники "скорой" в Буйнакске пригрозили новыми жалобами за недоплату
-
18 мая 2020, 21:51
Путин включился в решение проблемы азербайджанцев на границе в Дагестане
-
14 мая 2020, 13:45
Бютукаев Аслан Авгазарович
-
18 мая 2020, 16:17
BERG...man TbilisiПутин: в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Республика получит необходимую помощь! 53
-
16 мая 2020, 10:22
BERG...man TbilisiЛахиялов: кошмар в больницах Дагестана. Место освобождается, если кого-то вынесли вперед ногами 80
-
11 мая 2020, 19:19
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Коронавирус на Северном Кавказе: медицина или политика?". Часть II. 11
-
10 мая 2020, 22:44
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Коронавирус на Северном Кавказе:медицина или политика". Часть I. 3
-
06 мая 2020, 18:48
Ветер с АпшеронаНеполитическое обращение главы мусульман Азербайджана к Трампу
-
18 мая 2020, 18:3710
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
18 мая 2020, 14:172
Коронавирус добрался до Кавказа
-
19 мая 2020, 01:05ДУМ КБР просит жителей республики не посещать места массового скопления
-
18 мая 2020, 23:45Жалобы на работу обсерватора в Сочи
-
18 мая 2020, 20:19Черкесские активисты собирают средства для оказания помощи нуждающимся на Ураза-байрам
-
18 мая 2020, 16:54Умер последний ветеран Великой Отечественной в Баксане
-
18 мая 2020, 02:19Аптека простит долг покупателям
-
18 мая 2020, 13:48
В апреле 2020 года два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе
-
15 апреля 2020, 15:07
В феврале и марте 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека