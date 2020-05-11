Дорога в Дагестане расчищена после камнепада

11 мая 2020, 15:36

Восстановлено автомобильное сообщение с семью селами в Рутульском районе Дагестана, сообщило сегодня республиканское МЧС.

Как писал "Кавказский узел", после камнепада, вызванного проливными дождями, 10 мая около 17:00 было заблокировано автомобильное сообщение с семью населенными пунктами Рутульского района Дагестана.

Работы по расчистке дороги между селами Сюгут и Мишлеш начались сегодня утром, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. Дорога полностью расчищена, автомобильное сообщение восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

В семи селах Рутульского района Дагестана, которые были заблокированы из-за обвала горной породы, проживают более 3,1 тыс. человек, сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что обильный снег, выпавший 10 мая в Джейрахском районе Ингушетии, заблокировал автомобильное движение. Сотрудники дорожных служб республики убирали с проезжей части снег и валуны после камнепада.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в дагестанском селе Рутул ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. Ночью 11 мая осадки не прекратятся, температура снизится до 0 градусов, скорость ветра составит 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.