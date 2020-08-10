Новые задержания защитников Амулсара последовали за лозунгами сохранить его

10 августа 2020, 19:08

Около 20 активистов собрались сегодня возле здания парламента Армении, чтобы поддержать жителей Джермука, протестующих против разработки Амулсарского месторождения. Половина участников акции задержана.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. 5 августа там собралось около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей пересмотра выводов о влиянии рудника на окружающую среду. К 7 августа власти Джермука выполнили одно из требований защитников Амулсара - вагончики Lydian Armenia были передвинуты с обочины дороги, как того требовали активисты.

Противники разработки Амулсарского рудника и ранее подвергались задержаниям. 5 августа после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар были задержаны семь активистов. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге. Около 150 соратников пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет. Кроме того, 6 августа полиция задержала участников велопробега в поддержку жителей Джермука в Ереване.

По оценкам полиции, перед зданием парламента Армении сегодня собрались около двух десятков человек. Активисты скандировали "Амулсар - только гора!" и требовали признать недействительными оценки воздействия Амулсарского проекта на окружающую среду.

Участники акции начали игру "Вышибалы", в ходе которой одна команда должна была выбить мячом участников другой команды. В процессе игры они скандировали лозунги в защиту Амулсара. На некоторых были майки с надписью Save Amulsar ("Сохраним Амулсар"). Полиция потребовала прекратить всякие призывы, пригрозив задержаниями, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские отметили, что игра активистов "стала превращаться в митинг, который запрещен в период ЧП". Участники акции заявили, что требование полиции прекратить игру "незаконно".

Десять активистов задержаны по статье 182 КоАП (Неподчинение законному требованию сотрудника полиции), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замначальника информационного управления Полиции Армении Эдгар Джаноян.

Руководитель Хельсинской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что активисты задержаны "из-за контекста призывов". "Если бы они призывали открыть рудник, их оставили бы в покое, и акция, проведенная сотрудниками компании Lydian Armenia перед зданием правительства, - тому доказательство", - сказала Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, самое тревожное это то, что подобные действия происходят на фоне молчания парламента.