Защитники Амулсара перекрыли дорогу на Джермук

06 августа 2020, 22:24

Жители Джермука заблокировали дорогу с требованием переместить вагончики горнодобывающей компании Lydian Armenia. Ереванцы попытались провести велопробег против разработки Амулсарского рудника, но были задержаны полицией.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар были задержаны семь активистов. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге. Около 150 соратников пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет. Протестующие разошлись с наступлением ночи, пообещав продолжить акцию сегодня, 6 августа.

Защитники Амулсара отказались приостановить акцию протеста

Активисты возобновили акцию протеста у подножия горы. Одна из протестующих, Теймине Енокян, отметила, что компания Lydian Armenia получила еще при прежних властях страны, без учета мнения местных жителей и общественных слушаний. "Нам самим неприятно ежедневно собираться тут. Чем раньше вы уберете свои вагончики, тем раньше мы уйдем отсюда", - обратилась Енокян к горнодобывающей компании в прямом эфире Радио "Свобода". Она призвала жителей Армении проводить акции протеста в своих городах.

Глава общины Джермука Вардан Оганесян обратился к активистам с призывом открыть дорогу и подождать до 7 августа. "Скорее всего, завтра будет принято решение по вагончикам", - сказал он. Оганесян отметил, что ведутся переговоры как с полицией, так и с Lydian Armenia с целью убрать с этой территории вагончики и самой компании, и защитников Амулсара.

По его словам, Lydian Armenia утверждает, что данный участок земли входит в арендованную ею территорию. "На этом этапе выясняется, насколько было законно предоставлять общинную территорию прямо на обочине дороги частной компании - если ее, действительно, предоставляли, и это зафиксировано в документах", - сказал Оганесян. Разрешения на строительство или размещение вагончиков на этой территории, по его словам, администрация общины также не давала.

Активисты отказались подождать до 7 августа, поскольку они уверены, что у компании нет права размещать вагончики у дороги. Протестующие потребовали, чтобы мэр Джермука воспользовался своими полномочиями и дал указание с помощью подъемного крана вынести вагончики.

Житель Джермука Ширак Буниатян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что договоренностей о возвращении вагончиков у активистов ни с кем нет. "Наша цель – не восстановить статус-кво и оставаться тут еще два года. Мы хотим в самые короткие сроки получить четкий ответ от властей по эксплуатации рудника", - подчеркнул Буниатян.

Он также указал, что активисты не боятся внезапного возобновления работ на руднике. "Мы не раз заставляли компанию прекратить работы, сделать это еще раз не составит труда", - сказал Ширак Буниатян.

Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. 5 августа там собрались около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду. Жители расположенного близ месторождения города Джермук протестуют против разработки рудника с 2014 года. Они перекрывают дороги к месторождению. Бывшие сотрудники Lydian Armenia в августе 2020 года потребовали от государства компенсации за простой рудника.

Активисты пожаловались на жесткое задержание

Все активисты, задержанные ранее в районе рудника, отпущены, на них составлены протоколы по факту неподчинения законному требованию полицейских, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Полиции Армении. "На этом этапе изучаются все материалы. Если будут достаточные доказательства вины активистов, им будут предъявлены обвинения", - отметил сотрудник ведомства.

Полиция начала вчерашние задержания спонтанно, когда не было никаких предпосылок для таких действий, утверждает одна из задержанных, Ани Хачатрян. По словам Хачатрян, полиция действовала жестко, применяя силу. Хачатрян, по ее словам, получила травмы. "Мне заворачивали руки, несмотря на мои крики о боли, человек пять полицейских. Очень грубо, пиная ногами, посадили меня в машину с отдельными отсеками, а по дороге ругали нас нецензурными словами. В самом отделении сказали, что мы должны сдать тест на трезвость. Для меня это оскорбительно", - отметила активистка.

Она добавила, что на месте акции были собраны полицейские из разных областей Армении. В отделении полиции задержанных держали меньше трех часов, затем всех отпустили, составив административные протоколы. "Я не подписала протокол, поскольку не согласна с их основаниями. Я не слышала никакого требования полиции, чтобы еще и не подчиниться", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Житель села Гндеваз Артур Григорян, которому полицейская машина повредила ногу, не собирается подавать жалобу за инцидент. По словам его отца, Гагика Григоряна, Артур вывихнул три пальца ноги, а также получил ссадины. Помощь ему оказали в домашних условиях, причем не врачи, а знакомые. "Пальцы вправили, сейчас нога перевязана, а он пока не ходит", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гагик Григорян.

Местный житель пояснил, что обращаться в полицию они не собираются, поскольку не доверяют силовикам. "Уверен, никто не будет привлечен к ответственности", - сказал Григорян.

Сегодня полицейские задержали у здания правительства Армении 18 защитников Амулсара. Кроме того, силовики не позволили активистам собраться в городском сквере Маштоца. Протестующие отметили, что задерживались даже те, кто не собирался участвовать в акции. На сегодня в Ереване был также запланирован велопробег защитников Амулсара.

Полиция задержала участников велопробега в Ереване

Велопробег должен был стартовать с ереванской площади Свободы, однако полиция задержала его участников. Силовики также загрузили в полицейскую спецмашину их велосипеды, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир Factor.tv. В кадре видно задержание порядка двух десятков велосипедистов.

По словам одного из сотрудников полиции, участников велопробега задержали за неподчинение требованиям силовиков и массовую акцию. Задержанных доставили в разные полицейские участки Еревана, говорит он на видео.

Силовики также задержали члена Армянского экологического фронта Левона Галстяна, который снимал, как полиция грузит велосипеды в спецмашину. К нему подошли сотрудники спецназа в красных беретах, которые потребовали сойти с постамента и выключить камеру. После того, как Галстян спустился, его задержали. "Какое требование было выдвинуто? Что я нарушил?" - спрашивает он силовиков. "Узнаете, когда подойдете [к машине]", - отвечают ему.

"Как нам сообщили полицейские, свои велосипеды мы можем забрать после выхода из полицейского участка", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из задержанных участников велопробега. При этом он затруднился сказать, сколько участников велопробега задержали силовики, уточнить это в Полиции корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Пресс-секретарь компании Lydian Armenia Маргарита Апроян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что все полученные компанией лицензии законны. "Все действия компании по сей день также были в рамках закона", - подчеркнула она.

Работу, проделанную над оценкой воздействия проекта Амулсара на окружающую среду, она назвала "беспрецедентной для Армении" в плане качества проведенной экспертизы. По словам Апроян, предприняты все меры экологической безопасности, о чем свидетельствуют проведенные аудиты, в том числе со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также со стороны третьих лиц. "Все наши документы безупречны, дополнительные меры бессмысленны", - утверждает представитель компании.