Защитники Амулсара анонсировали новые акции протеста

06 августа 2020, 00:40

Участники акции против добычи золота у подножья Амулсара разошлись с наступлением ночи, пообещав продолжить акцию днем. Они также пригрозили властям протестами по всей Армении.

Как писал "Кавказский узел", семь активистов были задержаны 5 августа после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге, и из-за травмы он сел на землю. Около 150 соратников пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет.

Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. 5 августа там собрались около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду.

Акция протеста на подступах к горе Амулсар завершена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Гегам Оганян.

По его словам, протест будет продолжен 6 августа, он начнется в 17.00 по местному времени (16.00 мск) у подножья горы. "Мы должны добиться переноса вагончиков компании", сказал Оганян.

Если это требование не будет исполнено, протестные акции с перекрытиями дорог могут начаться в разных городах Армении, не исключены протесты у здания правительства в Ереване, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Микаел Маргарян.

Он отметил, что "власти в вопросе Амулсара бездействуют, оставив своих граждан одних против частной компании". "Я все же надеюсь, что правительство примет правильное решение", - отметил Маргарян.