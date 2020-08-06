06 августа 2020, 00:40

Защитники Амулсара анонсировали новые акции протеста

Участники акции против добычи золота у подножья Амулсара разошлись с наступлением ночи, пообещав продолжить акцию днем. Они также пригрозили властям протестами по всей Армении.

Как писал "Кавказский узел", семь активистов были задержаны 5 августа после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге, и из-за травмы он сел на землю. Около 150 соратников пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет.

Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. 5 августа там собрались около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду.

Акция протеста на подступах к горе Амулсар завершена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Гегам Оганян.

По его словам, протест будет продолжен 6 августа, он начнется в 17.00 по местному времени (16.00 мск) у подножья горы. "Мы должны добиться переноса вагончиков компании", сказал Оганян.

Если это требование не будет исполнено, протестные акции с перекрытиями дорог могут начаться в разных городах Армении, не исключены протесты у здания правительства в Ереване, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Микаел Маргарян.

Он отметил, что "власти в вопросе Амулсара бездействуют, оставив своих граждан одних против частной компании". "Я все же надеюсь, что правительство примет правильное решение", - отметил Маргарян.

Напомним, жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрывают дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что активисты возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Примечание:

"Жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару", "Восемь противников разработки Амулсарского месторождения задержаны полицией", "Активисты добились вывода вооруженной охраны с территории Амулсарского рудника".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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