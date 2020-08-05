Противники золотодобычи в Амулсаре возобновили акцию протеста

05 августа 2020, 20:13

Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду, на подступах к горе Амулсар собрались около 200 активистов, рассказали участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали 14 человек после акции протеста выступающих против золотодобычи на Амулсарском месторождении местных жителей. Ситуация обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе Амулсар, на свои.

Жители города Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Противники золотодобычи на руднике выдвинули компании Lydian Armenia требование о том, чтобы она передвинула свои вагончики на 30 метров вглубь своей территории, с соответствующим заявлением активисты обратились сегодня к властям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Джермука, участник протеста Ширак Буниатян.

Также активисты обратились к властям с требованием признать недействительными оценки воздействия проекта Амулсара на окружающую среду и дать новую оценку. "Глава областного отдела полиции сегодня нам сообщил, что правительство хочет встретиться с нами, не видим никаких проблем для этого, но прежде власти должны дать решение нашему краткосрочному требованию – переместить вагончики компании с этой территории", – сказал Буниатян.

Участники протеста скандируют "Амулсар без рудника!", "Мы – хозяева своей страны!", "Амулсар – только гора!", передал корреспондент "Кавказского узла".

На 20.00 по местному времени (19.00 мск), у подножья горы, где были убраны вагончики активистов, собралось около 200 противников золотодобычи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Гегам Оганян. Он добавил, что полицейских "намного больше активистов".

Протестующие перекрыли на некоторое время местную дорогу, однако полиция потребовала освободить проезжую часть. Активисты пригрозили другими акциями протеста и заявили, что сообщат о дальнейших шагах по мере их согласования, рассказал Оганян. Правоохранители выстроили живую стену между вагончиками компании Lydian Armenia, перекрыв тем самым дорогу, ведущую на рудник, добавил он.

Напомним, власти Армении в феврале 2019 года выделили около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа риски для окружающей среды сочла минимальными при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Жители города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения, встретили Это заявление акциями протеста. Они заявили, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.