Жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару

30 июля 2020, 02:09

Дежурство на постах к Амулсарскому месторождению возобновлено после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника.

После инцидента с новой службой охраны местные жители возобновили дежурство на постах, ведущих к Амулсарскому руднику, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Джермука Артур Григорян.

По его словам, после введения ЧП из-за коронавируса защитники Амулсара перестали дежурить на постах и перешли на "мобильное дежурство".

"Раз в три-четыре дня кто-то оставался в вагончиках у постов. Но в основном несколько раз в день на машине проезжали по постам, убеждались, что все в порядке, и возвращались домой. Но, после инцидента с новой охраной, жители общины возобновили дежурство. На ночь остаются дежурить по двое, а днем все, кто свободен, собираются на постах", - пояснил он.

Григорян отметил, что он был в числе 12 задержанных во время последнего инцидента. "На меня составили протокол о неподчинении требованию сотрудника полиции. Однако, пока у меня нет адвоката. В этом нет необходимости - до судебного разбирательства еще далеко. Но, даже если суд оштрафует меня, ничего страшного, выплачу 50 тысяч драмов (около 103 долларов). Но это все второстепенно, главное, чтобы в Джермуке не было рудника", - подчеркнул житель общины.

Статья 182 КоАП (неподчинение законному требованию сотрудника полиции) предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов, следует из сообщения на сайте правовой информации Arlis.am.

Член Палаты адвокатов Армении Назели Варданян отметила, что решение о штрафе будет принимать суд. "После возбуждения административного производства полиция обязана в трехдневный срок выслать извещение. Полиция обязана в течение 30 дней принять решение о штрафе или прекращении производства с последующей передачей дела в суд, который определит, было нарушение или нет", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, практика показывает, что административные слушания могут затянуться.

"Первая инстанция Административного суда рассматривает дела быстро, а вот уже в апелляционной инстанции дело может затянуться на годы. Я сейчас веду аналогичное дело, слушание которого в апелляционной инстанции назначено на 2022 год", - пояснила Варданян.

Последний инцидент связан с заявлением компании о возможных хищениях и вандализме на территории Амулсарского месторождения, заявила корреспонденту "Кавказского узла" менеджер по связям с общественностью компании Lydian Armenia Маргарита Апроян.

По словам Апроян, чтобы выяснить, насколько это соответствует действительности, компания начала опись имущества. "Опись проводится совместно с администрацией Джермука. На основании итогов описи будет подано заявление в правоохранительные органы для расследования", - сказала представитель компании.

Помимо описи, на территории месторождения проводятся также определенные ремонтные работы и уборка, добавила Апроян.

"За два года блокировки территории месторождения компания была лишена возможности следить за состоянием строений. Ремонтные работы проводят 10-15 работников компании субподрядчика, в том числе, жители Джермука и Кечута", - рассказала она.

27 июля жители Джермука сообщили, что силовики задержали восемь защитников Амулсара после стычки с полицией на одном из постов, выставленном по дороге к месторождению.

Представитель Lydian Armenia отметила, что компания пытается решить проблему разработки Амулсарского месторождения во внесудебном порядке, поэтому не подавала арбитражный иск против армянского правительства.

"Для подачи арбитражного иска возможность есть всегда, тем более что есть основания. Но инвесторам, вложившим порядка 500 миллионов долларов, предпочтительней решить проблему во внесудебном порядке", - отметила Апроян.

По ее словам, из порядка 300 сотрудников, в компании на данный момент работают 18 человек. "Остальные попали под сокращение", - подчеркнула Апроян.

Член Армянского экологического фронта Левон Галстян связывает последние события вокруг Амулсара с намерением компании Lydian Armenia легализовать свое обращение в арбитражный суд.

"Lydian International была оффшорной компанией и не могла подать арбитражный иск, но в 2018 году были зарегистрированы две компании - в Британии и Канаде - через которые предупредили правительство о намерениях обратиться в арбитраж. Последние провокации предпринимаются компанией, чтобы создать видимость строительных работ, что позволит компании обосновать свои претензии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Назели Варданян, если бы в компании были уверены, что смогут победить в арбитражном суде, то давно бы обратились туда. "Компания Lydian International, зарегистрированная в оффшоре Британских Виргинских островов, не может требовать соблюдения армяно-британского договора о защите инвестиций, так как острова, хоть и входят в административную единицу Великобритании, договор не распространяется на оффшорные зоны. Поэтому, после блокировки дорог, ведущих к Амулсару, Lydian зарегистрировала две компании, через которые оповестили правительство о своих намерениях", - подчеркнула адвокат.

Однако все сроки, предусмотренные для обращения в суд, истекли, добавила Варданян.

"Не обратились [в суд] потому, что эти две новые компании никаких инвестиций не осуществили. Но даже, если гипотетически, будут инвестиции, и этот факт попытаются использовать в арбитражном суде, арбитр задаст вполне логический вопрос: почему были сделаны инвестиции, если были осведомлены о блокировке дорог?", - пояснила она.