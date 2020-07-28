Амулсарский рудник. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

28 июля 2020, 02:18

Восемь противников разработки Амулсарского месторождения задержаны полицией

Противники разработки Амулсарского золотоносного месторождения обвиняют владельца рудника компанию «Lydian Armenia» в преднамеренной провокации.

Как сообщал "Кавказский узел", акции противников против разработки Амулсарского рудника начались в 2014 году. 20 сентября 2019 года активисты провели шествие в Джермуке и близлежащих общинах, пригрозив организовать новые акции, если правительство не объявит окончательное решение по вопросу золотодобычи на руднике. 17 ноября горнодобывающая компания Lydian Armenia, которая является разработчиком Амулсарского месторождения, потребовала от властей отменить запреты на пользование ресурсами рек Дарб и Арпа для золотодобычи. 15 декабря жители Джермука провели собрание и единогласно проголосовали против открытия дорог к руднику.

Силовики задержали восемь защитников Амулсара после стычки с полицией на одном из постов, выставленном по дороге к золотоносному месторождению, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель города Джермук Ширак Буниатян.

По его словам, инциденту предшествовала провокация компании «Lydian Armenia». По его словам, пару дней назад шесть рабочих въехали на территорию месторождения для проведения каких-то работ.

«Эта новость вызвала возмущение местных жителей, которые потребовали прекратить все работы на территории месторождения. Однако рабочие отказались покинуть территорию, ссылаясь, что боятся нас, хотя мы дали гарантии их безопасности. Переговоры не дали результата, что вызвало возмущение жителей общины, которые решили своими силами выпроводить их с территории», - рассказал Буниатян.

Это запланированная провокация с целью вызвать конфликт с местными жителями, считает он.

«Полиция стянула к месту событий многочисленные силы, выставила кордон по дороге к руднику. Противникам разработки Амулсарского месторождения не удалось прорвать оцепление, в итоге инцидент завершился задержанием восьми местных жителей», - отметил Буниатян.

Полиция задержала восьмерых местных жителей,сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Джермука по имени Артур, который сам был в числе задержанных. 

«В отношении нас составили протокол об административном правонарушении по статье 182 КоАП «Неподчинение законному требованию сотрудника полиции», после чего всех задержанных отпустили», - сказал житель Джермука.

Отметим, что статья 182 КоАП Армении предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов (104 долларов).

Член инициативной группы «Save Amulsar» Гегам Оганян уверен, что конфликт с полицией был спланирован золотодобытчиками.

«Правительство должно пресечь и не допустить какие-либо провокации, особенно во время чрезвычайного положения, когда параллельно сохраняется напряжение на [армяно-азербайджанской] границе и в диаспоре. Мы требуем, чтобы власти пресекли все попытки накалить ситуацию в Джермуке», - заявил он «Кавказскому узлу».

В противном случае акции протеста против эксплуатации Амулсарского месторождения возобновятся, в том числе в Ереване, несмотря на эпидемию, подчеркнул активист.

«Если эпидемия [коронавируса] угрожает жизни и здоровью определенному проценту населения, то эксплуатация Амулсарского рудника угрожает водному бассейну Армении и всему региону. Мы уже свой выбор сделали, очередь за властями», - отметил Оганян.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей компании «Lydian Armenia» и управления полиции в связи с задержаниями жителей Джермука. 

Примечание:

"Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна", "Противники разработки Амулсара установили Пашиняну срок для принятия решения", "Руководители следствия по делу о разработке Амулсарского рудника сняты с должностей".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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