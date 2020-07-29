Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника

29 июля 2020, 21:38

Полиция Армении не обеспечила работу Амулсарского рудника, заблокированного активистами, заявили бывшие сотрудники компании Lydian Armenia в иске с требованием компенсации из госбюджета. Инициатором иска является само руководство компании, полагает глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

Как информировал "Кавказский узел", жители поселка Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля 2020 года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек.

Адвокат оценил ущерб сотрудников Lydian Armenia в десятки миллионов долларов

Административный суд принял в производство иск бывших сотрудников компании Lydian Armenia, которые требуют признать неправомерным бездействие полиции, не обеспечившей работу рудника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат компании Армен Мелкумян. Заседание назначено на 6 августа.

По его словам, в основе иска против государства в лице полиции лежит ряд регулирующих сферу занятости договоров - как внутригосударственных, так и международных. В частности, нарушены права человека на труд, закрепленные Конституцией Армении и рядом конвенций, указал адвокат. "При нарушении этих прав сотрудники компании могут у государства потребовать компенсацию за ожидаемый доход, который мог бы иметь в ходе многолетней трудовой деятельности. Полиция обязана защищать и обеспечивать безопасность, а также устранять хулиганские проявления активистов, разгонять митинг и пресекать их вторжение на территорию компании", - пояснил Армен Мелкумян.

Ситуацию, когда активистам удалось надолго заблокировать дороги на Амулсарское месторождение, адвокат назвал беспрецедентной. "Ни в одной стране нельзя встретить такую ситуацию, когда 10-20 человек незаконно могут посягнуть на право на свободную экономическую деятельность крупного для страны инвестора, препятствовать работе сотрудников компании, а полиция закрывает на это глаза", - заявил он. По мнению Мелкумяна, полиция должна была силой вывести активистов с территории компании.

Мелкумян отметил, что к поданному иску уже присоединились 35 бывших сотрудников, готовятся обратиться в суд еще 85. Мелкумян рассчитывает, что в общей сложности к иску присоединятся около 300 человек. Адвокат отметил, что из-за перекрытых дорог высококвалифицированные специалисты - инженеры, геологи и биологи - лишились работы с договором на 10 лет. Общий размер компенсации в расчете на 300 человек оценивается им в 30-35 миллионов долларов США.

На Амулсарском месторождении проводилось несколько проверок, и никаких нарушений не было зафиксировано, что означает, что нет никаких оснований для закрытия рудника, указала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая сотрудница компании Lydian Armenia Лиана Овсепян.

По ее словам, компания не работает с июня 2018 года, а в Армении нет таких аналогичных высокооплачиваемых рабочих мест, как на Амулсарском месторождении. "Нам непонятна молчаливая позиция правительства. Пусть нам ответят: либо мы работаем, либо нет. И мы поймем, какие наши дальнейшие шаги. На такой радикальный шаг сотрудники пошли только потому, что правительство ничего не предпринимает для решения вопроса", - пояснила Овсепян.

Иск надо было подавать не к полиции, считают юристы

Было бы логичнее, если бы бывшие сотрудники Lydian Armenia подали иск против работодателя, а уже сама компания - к государству, считает юрист-консультант Конфедерации профсоюзов Армении Анна Барикян. "В любом случае нужно тщательно изучить трудовые договоры. Но поскольку они не являются членами нашего профсоюза и сами тоже к нам не обращались за помощью, сложно сказать, насколько правильно требовать компенсацию от государства", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Барикян.

Член Палаты адвокатов, бывший замглавы полиции Армении Ованнес Кочарян заявил, что это ведомство не имеет полномочий разрешать или запрещать экономическому субъекту работать. "Против полиции можно выдвинуть иск лишь в том случае, если этот орган, злоупотребив своими полномочиями, препятствует деятельности компании. Но полиция не вмешивается в деятельность какой-либо компании, если для этого нет законных оснований", - заявил Кочарян корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что иск надо было подавать не против полиции, а против правительства. "Я не вижу незаконного бездействия полиции. Есть риск, что деятельность Lydian Armenia может нанести существенный вред экологии, и пока не будет четкого окончательного заключения по этой части, бездействие полиции не может считаться незаконным", - полагает Кочарян.

За иском стоит руководство Lydian Armenia, предположила правозащитница

В ситуации с Амулсарским месторождением в любом случае были бы ущемлены права хотя бы одной из сторон, указала глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. Она добавила, что сомневается в способности суда принять взвешенное решение. Правозащитница считает, что правительство действительно бездействует, и в этой ситуации Lydian Armenia решила перейти в наступление посредством собственных сотрудников. "С судами в Армении, как было и до этого, к сожалению, можно договориться, а то, что Lydian Armenia умеет договариваться - это факт", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Карапетянц.

Она уверена, что инициатором иска является само руководство компании, хотя в суд обратилось не оно, а частные лица. То, что суд решил рассмотреть жалобу спустя всего неделю после подачи иска, Карапетянц считает свидетельством проведенной компанией подготовительной работы. "Рассмотрение дел по административным нарушениям, бывает, назначают и через два года - такие дела у меня лично есть", - пояснила правозащитница. Тем не менее, Карапетянц считает жалобу работников компании обоснованной, поскольку они тоже борются за свои права.

Для противников месторождения, по ее словам, данный иск чреват тем, что суд может решить снять посты активистов, и полиция должна будет это решение осуществить. "Соответственно, будут как большие полицейские силы, так и силы, поддерживающие активистов, в том числе из Еревана. Но это обязательно приведет к столкновениям между защитниками горы и полицейскими, будет возбуждено большое количество уголовных дел, чтобы заставить людей замолчать и закрыть дело Амулсара", - предположила Нина Карапетянц.

Ситуацию, по ее мнению, может обратить в пользу защитников горы Амулсар лишь большое количество их сторонников. "Но вопрос нужно было решить самому правительству очень правильно и грамотно, возбудив против ответственных бывших чиновников, которые незаконно выдали лицензию компании, уголовные дела", - подчеркнула Нина Карапетянц.