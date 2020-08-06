Полиция отчиталась о 18 задержанных в Ереване

06 августа 2020, 20:24

18 противников разработки Амулсарского месторождения были задержаны у здания правительства Армении, на них заведены дела о неподчинении полицейским.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ереванские полицейские задержали правозащитницу Нину Карапетянц на одиночном пикете против разработки Амулсарского месторождения. Акция проводилась у здания правительства. Кроме того, силовики не позволили активистам собраться в городском сквере Маштоца. Протестующие отметили, что задерживались даже те, кто не собирался участвовать в акции. На сегодня был также запланирован велопробег защитников Амулсара.

У здания правительства были задержаны в общей сложности 18 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замначальника информационного управления полиции Армении Эдгар Джаноян. По его словам, на них составлены административные протоколы о неподчинении законному требованию сотрудника полиции.

Число задержанных в сквере Маштоца в Полиции не уточнили.

Вчера, 5 августа после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар были задержаны семь активистов. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге. Около 150 соратников пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет. Протестующие разошлись с наступлением ночи, пообещав продолжить акцию сегодня, 6 августа.

Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. 5 августа там собрались около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду.

Жители расположенного близ месторождения города Джермук протестуют против разработки рудника с 2014 года. Они перекрывают дороги к месторождению. Бывшие сотрудники Lydian Armenia в августе 2020 года потребовали от государства компенсации за простой рудника.