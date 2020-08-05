Семья Керимовых возглавила российский список Forbes

05 августа 2020, 19:25

Благодаря росту цен на золото семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оказалась на первой строчке российского рейтинга Forbes Real-Time. Состояние семьи Керимова издание оценило в 24,7 миллиарда долларов.

Как писал "Кавказский узел", Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами. В 2019 году сын Сулеймана Керимова Саид Керимов приобрел 49% акций в зарегистрированном в Дербенте "Рыночном спецдепозитарии" (РСД), собственником которого является Сбербанк.

20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Летом 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля, и Керимов вернулся к работе в Совете федерации. При этом суд не вернул Керимову сумму залога, под который он ранее был отпущен на свободу. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

Семья Керимовых впервые заняла лидирующие позиции в рейтинге Real-Time издания Forbes. С начала пандемии состояние Керимовых, чей основной актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит 25-летнему сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на 14,7 миллиардов долларов. Только за первую половину дня Керимовы разбогатели на 1,7 миллиарда долларов, что и позволило им к 13.00 мск опередить Владимира Потанина. Если состояние Потанина на середину дня оценивалось в 24,6 миллиарда долларов, то у Керимовых - в 24,7 миллиарда.

Весь пакет Саида Керимова в "Полюсе", а это 76,84% акций, сейчас оценивается в $25,6 млрд, но с учетом других активов и долгов общая сумма состояния семьи ниже. Составили рейтинга объяснили взлет семьи Керимова на первую строчку именно ростом котировок "Полюса". С начала года компания подорожала почти в два с половиной раза, а само золото - на 34%, говорится в сегодняшней публикации на сайте Forbes. Никто из российских долларовых миллиардеров не разбогател за время пандемии так, как семья Керимовых - с 10 до 18 миллиардов долларов, отмечается в публикации Forbes от 16 июля.