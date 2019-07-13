Сын Сулеймана Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

13 июля 2019, 11:35

Сын представителя Дагестана в Совете Федерации Сулеймана Керимова Саид Керимов приобрел 49% акций в зарегистрированном в Дербенте "Рыночном спецдепозитарии" (РСД), собственником которого является Сбербанк.

Сделка по приобретению акций была совершена через компанию "Грандеко", которая на 99,5% принадлежит Саиду Керимову, и через которую он владеет и другими активами, сообщил "СПАРК-Интерфакс".

ООО "РСД" был создан в 2010 году, зарегистрирован в Дербенте и являлся дочерней компанией Сбербанка. Он оказывает услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФов, эмитентам ипотечных ценных бумаг, страховым компаниям, СРО, написали "Ведомости" 12 июля.

20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В декабре того же года суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. 28 июня 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения, перевели его в статус свидетеля, и вскоре он вернулся к работе в Совете федерации. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

"Кавказский узел", 19 марта Сулейману Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сенатор заплатил залог в размере 20 миллионов евро, чтобы остаться на свободе. Позднее защита Керимова попросила французский суд вернуть залог.

Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Сулеймана Керимова.